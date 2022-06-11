https://arabic.sputniknews.com/20220611/سياسي-ليبي-تعقد-المشهد-الليبي-سببته-أطراف-دولية-تسعى-وراء-مصالحها-1063447605.html

سياسي ليبي: تعقد المشهد الليبي سببته أطراف دولية تسعى وراء مصالحها

سياسي ليبي: تعقد المشهد الليبي سببته أطراف دولية تسعى وراء مصالحها

أكد رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، اليوم السبت، أن السبب الرئيسي في استمرار الأزمة الراهنة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا تتمثل بوجود... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T16:44+0000

2022-06-11T16:44+0000

2022-06-11T16:44+0000

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بنغازي– سبوتنيك. وقال الفلاح، في حديث لوكالة سبوتنيك، "هناك خلاف قائم بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبين القوى السياسية بالمنطقة الشرقية، نتيجة لوجود أطراف دولية داعمة لكلا الطرفين شرقا وغربا".وأضاف أن "هذه الأطراف تريد أن تتحصل على أكبر عدد من الضمانات وتحقيق أكبر مكاسب ومصالح في البلاد من خلال الطرف الذي تدعمه".وتابع الفلاح: أن "الأزمة في ليبيا، خرجت عن النطاق المحلي، وأصبحت أزمة دولية، بما في ذلك مسألة الاعتراف بالحكومة سواء كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة، أو حكومة فتحي باشاغا"، لافتا إلى أن الاعتراف أصبح اعترافا دوليا قبل أن يكون اعترافا محليا، وهذا ما يجعل وجود أي تسوية حقيقية للأزمة أو على الأقل الخروج بحكومة مصغرة تمهد للعملية الانتخابية أمرا صعبا ومعقدا ليس فقط بين الأطراف المحلية بل على المستوى الدولي". حسب قوله.وأضاف: "لو استمر هذا الانسداد السياسي، والانقسام الحاد الحاصل اليوم، والذي يسعى طرفي الصراع إلى الرجوع بالبلد إلى ما كان عليه في العام 2014، فإن الأصوات المنادية بالتقسيم التي أصبحت تعلو وتظهر على السطح، ليكون الخيار الفيدرالي، هو الأقرب لليبيا".وحول مسألة إغلاق الحقول النفطية، شدد رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية على أن "مسألة إغلاق الحقول، والمشكلات التي ترتبت على هذا الأمر من أزمة في الكهرباء، وارتفاع الأسعار، ونقص في العملة الصعبة، والعجز الاقتصادي كان الهدف الرئيسي منها هو جعلها ورقة ضغط، مقابل تمكين حكومة باشاغا، إضافة إلى وجود مطالب شرعية، تتمثل في التوزيع العادل للثروة، والتنمية المكانية لمناطق الهلال النفطي التي تعاني من سوء الخدمات، وسوء الأوضاع المعيشية"، مؤكدا أنها "مطالب شرعية لا يمكن إنكارها، ولكن ليس على حساب جعل النفط الليبي ورقة للضغط السياسي من أجل تمكين حكومة في السلطة".وحول التقارير الاستخباراتية التي تتحدث عن هبوط طائرات أمريكية وبريطانية وتركية، في قواعد عسكرية ليبية ومدى صحتها، قال الفلاح "هناك تسريبات تتحدث عن رصد طائرات هبطت بالمنطقة الغربية، محملة بالأسلحة والذخائر، والفنيين العسكريين، لدعم رئاسة الأركان التابعة لحكومة الدبيبة برئاسة الفريق محمد الحداد، في حال حاولت حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس عسكريا.وحول قضية التعامل الدولي والأممي مع الأزمة الليبية، وهل من الممكن أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات على شخصيات ليبية تسببت في عرقلة الحل السياسي، قال الفلاح، "إنه، بحسب تصريحات للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، سيتم الإعلان عن مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا، ومن أفسدوا العملية الانتخابية، خاصة وأن قرارات مجلس الأمن المعنية بهذا الشأن كانت واضحة، في القرارين 2570 و2571، والتي نصت على فرض عقوبات على كل من يعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا".وتابع أن "هذا ما يمكن أن يجعلها ورقة ضغط على بعض الأطراف، خاصة العسكرية التي تسعى لخلق أزمة أخرى سياسية بل وحتى عسكرية، وبالتالي يمكن من خلال التلويح بالعقوبات أن تنصاع هذه الأطراف إلى خارطة الطريق التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، والتي ستنتهي بنا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، واستبعاد الكثير من الشخصيات التي ترشحت للاستحقاق الانتخابي، عبر مسألة العقوبات الأممية، على مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الاقتصادية والسياسية على حد سواء".وأشار رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية إلى أن "مسألة اجتماعات لجنتي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لم تتطرق إلى المواد الجدلية والقضايا محل الخلاف، على الرغم من تفاؤل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بتلك الاجتماعات، إلا أن مسألة مواد الخلاف التي كانت أحد أسباب إفشال انتخابات الــ 24 من كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، لم تحسم بعد، وإن هذا الاجتماع يعد بمثابة الفرصة الأخيرة، خاصة وأنه قد سبقه العديد من اللقاءات والاجتماعات بين أعضاء اللجنتين في السابق، ومع ذلك فقد فشلوا، في وضع أساس دستوري يمكن الذهاب به إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".وأضاف أنها "الفرصة الأخيرة للمجلسين لوضع أساس دستوري متنين للاستحقاق الانتخابي المقبل، على الرغم من كوننا غير متفائلين، وذلك على خلفية أن ما تمت مناقشته لم يكن محل خلاف، أما ما سوف يتم مناقشته من يوم 12 حزيران/يونيو الجاري، فهي محل خلاف، ولن يتم التوصل بين المجلسين، كونها السبب الرئيسي في إفشال انتخابات 24 ديسمبر والانقسام السياسي الحاد السابق في البلاد".وحول اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا، والاتفاق على استمرار العمل بالمسار السياسي، قال الفلاح "الجزائر وتونس متمسكتان بحكومة الدبيبة، وبخارطة الطريق الدولية إلى حين الوصول إلى الانتخابات، ولن تعترفا بحكومة باشاغا التي منحها البرلمان الليبي ثقته".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في أذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.وأمس الجمعة اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة بوسط العاصمة طرابلس.وقال شهود عيان لوكالة سبوتنيك، إن حالة من الذعر انتابت العائلات التي خرجت للتنزه في الجزيرة، وسط انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220611/أبوالغيط-يعرب-عن-قلقه-البالغ-إزاء-الاشتباكات-التي-شهدتها-طرابلس-1063438305.html

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