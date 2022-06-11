عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/طالبان-تجبر-الأفغان-الذكور-على-تغطية-أجسادهم-أثناء-ممارسة-الرياضة-1063421949.html
طالبان تجبر الأفغان الذكور على تغطية أجسادهم أثناء ممارسة الرياضة
طالبان تجبر الأفغان الذكور على تغطية أجسادهم أثناء ممارسة الرياضة
أصدرت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) أمراً يلزم جميع الرجال في أفغانستان بتغطية أجسادهم أثناء ممارسة الرياضة، حسبما قال أحد... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:31+0000
2022-06-11T09:31+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061833986_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90d494bc100a1bba7865c3a608763e5e.jpg
وأضاف: "أخطرت طالبان نوادي اللياقة البدنية الرياضيين بتغطية أجسادهم أثناء التدريبات".في مايو 2021، شنت حركة طالبان هجوما على القوات الحكومية الأفغانية عندما بدأت القوات الأجنبية في الانسحاب واستولت على البلاد في ما يزيد قليلاً على شهر واحد. شكلت الحركة الراديكالية حكومة مؤقتة بقيادة محمد حسن أخوند، العضو البارز في أول حكم لطالبان، والذي لم يحظ بعد باعتراف دولي.تواجه حركة طالبان منذ ذلك الحين موجة انتقادات من المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. عند وصولها إلى السلطة في أغسطس 2021، وعدت طالبان باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، واتخذت عدة خطوات في هذا الاتجاه. أصدرت الحكومة المؤقتة بقيادة طالبان مرسوما في ديسمبر 2021 ينص على أن النساء لسن ممتلكات ولا يمكن إجبارهن على الزواج، على الرغم من استمرار المشكلات المتعلقة بمعاملة النساء في التعليم وأماكن العمل وغيرها من المجالات.
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061833986_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_821341279b76e8da4f4959d8fab5820a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم

طالبان تجبر الأفغان الذكور على تغطية أجسادهم أثناء ممارسة الرياضة

09:31 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziعناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
عناصر من طالبان يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبرTelegram
أصدرت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) أمراً يلزم جميع الرجال في أفغانستان بتغطية أجسادهم أثناء ممارسة الرياضة، حسبما قال أحد السكان الأفغان لوكالة سبوتنيك اليوم السبت.
وأضاف: "أخطرت طالبان نوادي اللياقة البدنية الرياضيين بتغطية أجسادهم أثناء التدريبات".
في مايو 2021، شنت حركة طالبان هجوما على القوات الحكومية الأفغانية عندما بدأت القوات الأجنبية في الانسحاب واستولت على البلاد في ما يزيد قليلاً على شهر واحد. شكلت الحركة الراديكالية حكومة مؤقتة بقيادة محمد حسن أخوند، العضو البارز في أول حكم لطالبان، والذي لم يحظ بعد باعتراف دولي.
تواجه حركة طالبان منذ ذلك الحين موجة انتقادات من المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
عند وصولها إلى السلطة في أغسطس 2021، وعدت طالبان باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، واتخذت عدة خطوات في هذا الاتجاه.
أصدرت الحكومة المؤقتة بقيادة طالبان مرسوما في ديسمبر 2021 ينص على أن النساء لسن ممتلكات ولا يمكن إجبارهن على الزواج، على الرغم من استمرار المشكلات المتعلقة بمعاملة النساء في التعليم وأماكن العمل وغيرها من المجالات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала