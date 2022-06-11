https://arabic.sputniknews.com/20220611/طرابلس-وأنقرة-هل-تؤثر-الحكومات-المتعاقبة-في-ليبيا-على-مستقبل-العلاقات-بين-البلدين-1063453995.html

طرابلس وأنقرة… هل تؤثر الحكومات المتعاقبة في ليبيا على مستقبل العلاقات بين البلدين

طرابلس وأنقرة… هل تؤثر الحكومات المتعاقبة في ليبيا على مستقبل العلاقات بين البلدين

تشهد العلاقات الليبية التركية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، فهل ترتبط هذه العلاقات بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أم أنها علاقات تاريخية... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T19:31+0000

2022-06-11T19:31+0000

2022-06-11T19:31+0000

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الخميس الماضي شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رفقة رئيس أركانه، في المناورات التركية مع "الناتو"، في مدينة أزمير التركية، ما اعتبره البعض رسالة من الدبيبة بأن تركيا حليف قوي لطرابلس.وفي هذا الشأن يقول المحلل السياسي مختار الجدال لـ"سبوتنيك"، إن علاقة تركيا بالغرب الليبي هي "علاقة مصالح"، موضحا بأنهم "ينظرون للفرصة التي منحت لهم بأنها فرصة ثمينة بغرض الحصول على امتيازات داخل الأراضي الليبي، واسترجاع الديون من أي حكومة، وبأنهم سوف يعملون مع أي حكومة تأتي، وهذه من أهم مزايا تركيا كونها تنظر لمصالحها فقط".مصالح مشتركةوأضاف الجدال أن "المجموعات المسلحة والحكومة التي انتهت (حكومة الدبيبة) تنظر للأتراك بأنهم حليف قوى تربطهم مصالح مشتركة"، متابعا: "لكن متى ما أعترف المجتمع الدولي بحكومة فتحي باشاغا سوف تنفض تركيا يدها من الدبيبة وهذا أمر مؤكد".وأكد المحلل السياسي الليبي أن "تركيا تبحث عن الحكومة التي ستقف معها وتمنحها الامتيازات، والتي ستسدد لها ديونها وتمكن شركاتها من العمل، العلاقة علاقة مصالح".وتابع: "تأتي مشاركة ليبيا أو غرب ليبيا المتمثلة في حكومة الدبيبة، في المناورات العسكرية وحضورها، هذا مجرد تصدير إعلامي أو تخويف للطرف الآخر، بأنه يمتلك الشرعية والاعتراف الدولي".وأكمل: "ولكن هل الأتراك والناتو ينظرون للدبيبة بنفس الطريقة التي ينظر بها الدبيبة بهذا الاتجاه طبعا بكل تأكيد لا"، موضحا "الغرب وتركيا ينظرون لمصالحهم، ومصالحهم تتلخص في وجود حكومة، مهما كانت وإن كانت ضعيفة كحكومة الدبيبة، وبكل تأكيد هم يخافون من الحكومة القوية، لهذا يستخدمون الدبيبة حتى يتحصلوا على شخص قريب من الدبيبة أو أسوء من الدبيبة".ومن جانبه يصف المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أن العلاقات الليبية التركية "تاريخية تجاوزت الخمسين عاما، وفي المدة التي سبقتها كانت ليبيا جزء من الدولة العثمانية".وأشار، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أنه بالنسبة للعلاقات الحديثة فهي بدأت في عام 1974 عندما كانت هناك عمليات عسكرية تدخلت بموجبها تركيا في قبرص، "ذلك العمل العسكري الذي لم يحظى بأي تأييد دولي إلا من ليبيا في زمن القذافي، بل وأنها قدمت مساعدات لوجستية وفتحت المطارات أمام الطائرات العسكرية التركية وأمر القذافي بإجراء تسهيلات للدولة التركية لمساعدتها في هذه العملية العسكرية".وأضاف إسماعيل أن "هناك علاقات اقتصادية امتدت طوال فترة نظام القذافي، وتحديدا في فترة إصلاح القذافي أو ما يعرف بمشروع ليبيا الغد"، مشيرا إلى أنه "كان لتركيا نصيب الأسد في المشروعات التي كانت قد أقرت ضمن خطة الإصلاح، إذا هذه العلاقات هي علاقة دولة بدولة والأمر ليس متعلق بحكومات معينة، فالعلاقات من فترة نظام القذافي وحتى هذه الفترة".توطيد العلاقاتوقال إسماعيل: "نرى دائما أن تركيا تسعى لإقامة علاقات مع جميع الأطراف في ليبيا، وليبيا لا تزال على مفترق طرق من حيث الاتجاه لبناء دولة دستورية أم البقاء على هذه الحالة".وأضاف: "بالتالي ربما يكون هناك سيناريوهات تقسيم أو ربما استمرار الفوضى في ليبيا، هذه كلها تنعكس على العلاقات الليبية التركية، وبان تركيا تسعى لإقامة علاقات جيدة مع جميع الأطراف".تصريحات أردوغانوأشار إسماعيل "لتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينما سُأل عن مسألة الحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان، فرد بأنه يمتلك علاقات جيدة بعبد الحميد الدبيبة، ولديه علاقات جيدة مع فتحي باشاغا رئيس الحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان، وأن هذه العلاقة التي أعلن عنها أردوغان تشير بأن تركيا تسعى لإقامة علاقات جيدة مع جميع الأطراف في ليبيا".ولفت إلى "أن هناك إشكالية لاتزال حتى اللحظة هي المحافظة على وقف إطلاق النار الذي تم برعاية تركية روسية، واعتقد أن هذا التحدي أمام تركيا بالرغم من كل محاولات التأزيم داخل ليبيا لكي تذهب ليبيا من خلاله لتصعيد عسكري، هناك من يبحث عن هذا المستوى".مساهمات روسيا وتركياووصف "العلاقات التركية الروسية وهي في أفضل حالاتها ساهمت إلى حد كبير في ترسيخ حالة السلم التي سادت ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا المقاربة التي توصل إليها مجلسي النواب والدولة وهي خارطة طريق، بمساريها الدستوري والتنفيذي".وأضاف: "يبدو هنا أن تركيا لا تريد أن تظهر بمظهر الانحياز لأي طرف وانما هي تدفع في اتجاه حالة المحافظة على السلم الأهلي، وفتح افاق الحوار بين جميع الأطراف الليبية".مشاركة الدبيبة في مناورات تركياوفي هذا الصدد يقول إنها "عملية شكلية فقط"، موضحا بأن "المسألة تتعلق بالجهات العسكرية التي تربط الدول بتركيا، وهي تمثل جزء من الجيش الليبي الموجود في المنطقة الغربية، وبحضور رئيس الأركان الليبي".وأشار إلى أن هذا "لا يعطي أي مؤشر لدعم تركيا لأي طرف دون الطرف الآخر، وأن الأتراك يؤكدون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلم في ليبيا، ودعم المسار الدستوري ودعم اتفاق مجلسي النواب والدولة، كما تحدث بذلك وزير الخارجية التركي بأنهم يدعمون كل ما يتفقون عليه مجلسي النواب والدولة، اعتقد أن ما يحدث الآن علاقات ليبية تركية ليس لها علاقة بالحكومات".الصراع بين الحكومتين في ليبياويختتم إسماعيل قوله بإن الصراع بين الحكومتين صراع بطريقة كسب النقاط، لا تزال حكومة الدبيبة معترف بها دوليا، وفي انتظار أن تستلم حكومة باشاغا ميزانية معتمدة من قِبل مجلس النواب، وهذا سيكون بكل تأكيد نقطة في صالح حكومة باشاغا ربما سنشهد المزيد من الحوار ومحاولات توتير الأجواء من بعض الأطراف الليبية، ولكن استمرار التوافق التركي الروسي المصري والغربي على ضرورة الحفاظ على وقف اطلاق النار ودعم جهود لجنة 5+5 لكي تستكمل بنود وقف اطلاق النار الموقع في جنيف، ربما تساعد هذه الأمور على عدم توتر العلاقات وتصعيدها العسكري بين الأطراف الليبية.

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي