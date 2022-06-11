https://arabic.sputniknews.com/20220611/عادات-يومية-تؤدي-إلى-زيادة-الوزن-بينها-عدم-شرب-كميات-كافية-من-الماء-1063445103.html

عادات يومية تؤدي إلى زيادة الوزن بينها عدم شرب كميات كافية من الماء

عادات يومية تؤدي إلى زيادة الوزن بينها عدم شرب كميات كافية من الماء

يعاني البعض من زيادة الوزن بصورة دائمة ويحاول البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك خاصة تلك التي يمكن اعتبارها عادات يومية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T15:59+0000

2022-06-11T15:59+0000

2022-06-11T15:59+0000

منوعات

الصحة

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ومن أبرز الأسباب التي ربما يغفل عنها البعض عدم انتظام ساعات النوم، حسبما يقول موقع "ويب ميد"، الذي أوضح أن النوم الكثير أو النوم لأقل من 5 ساعات كل ليلة يجعلك عرضة لزيادة الوزن.ورغم التأثير المباشر لاضطرابات النوم على زيادة الوزن، إلا أن هناك أسبابا أخرى أوردها التقرير، تؤدي إلى زيادة الوزن.عدم شرب كميات كافية من الماءيحتاج الجسم إلى ما بين 2 إلى 6 أكواب ماء يوميا لمساعدته في فقد الوزن الزائد.الانتظار لفترات طويلة قبل تناول الطعاميجب عليك أن تنظم مواعيد الوجبات وعدم الانتظار لفترات طويلة قبل تناول أي وجبة لأن ذلك يؤدي إلى اكتساب الجسم مزيدا من الوزن.تناول الوجبات السريعةيكره البعض الطبخ ويعتادون على تناول وجباتهم اليومية في الخارج وهو ما يساهم في اكتسابهم مزيدا من الوزن.الجلوس لفترات طويلة يومياإذا كان عملك يقتضي منك الجلوس لفترات طويلة كل يوم، فيجب عليك إيجاد وسيلة أخرى لممارسة الرياضة يوميا، لأن كثرة الجلوس تؤدي إلى اكتساب المزيد من الوزن.تناول المشروبات الكحوليةيؤدي الإكثار من تناول المشروبات الكحولية إلى اكتساب المزيد من الوزن خاصة عندما يعتاد الشخص على ذلك بصورة يومية.المشاكل النفسيةيمكن للمشاكل النفسية أن تساهم في زيادة الوزن خاصة إذا ارتبطت بزيادة الرغبة في تناول أنواع مختلفة من الأطعمة.كما يمكن لبعض المشاكل الصحية الأخرى أن تساهم في زيادة الوزن إضافة إلى تأثيرات على الجسم مرتبطة بتناول بعض الأدوية.

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منوعات, الصحة