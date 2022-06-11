https://arabic.sputniknews.com/20220611/عادات-يومية-تؤدي-إلى-زيادة-الوزن-بينها-عدم-شرب-كميات-كافية-من-الماء-1063445103.html
عادات يومية تؤدي إلى زيادة الوزن بينها عدم شرب كميات كافية من الماء
عادات يومية تؤدي إلى زيادة الوزن بينها عدم شرب كميات كافية من الماء
يعاني البعض من زيادة الوزن بصورة دائمة ويحاول البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك خاصة تلك التي يمكن اعتبارها عادات يومية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:59+0000
2022-06-11T15:59+0000
2022-06-11T15:59+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/77/1043747791_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_35bbce755e1e4e4f9c68596407dc1e2f.jpg
ومن أبرز الأسباب التي ربما يغفل عنها البعض عدم انتظام ساعات النوم، حسبما يقول موقع "ويب ميد"، الذي أوضح أن النوم الكثير أو النوم لأقل من 5 ساعات كل ليلة يجعلك عرضة لزيادة الوزن.ورغم التأثير المباشر لاضطرابات النوم على زيادة الوزن، إلا أن هناك أسبابا أخرى أوردها التقرير، تؤدي إلى زيادة الوزن.عدم شرب كميات كافية من الماءيحتاج الجسم إلى ما بين 2 إلى 6 أكواب ماء يوميا لمساعدته في فقد الوزن الزائد.الانتظار لفترات طويلة قبل تناول الطعاميجب عليك أن تنظم مواعيد الوجبات وعدم الانتظار لفترات طويلة قبل تناول أي وجبة لأن ذلك يؤدي إلى اكتساب الجسم مزيدا من الوزن.تناول الوجبات السريعةيكره البعض الطبخ ويعتادون على تناول وجباتهم اليومية في الخارج وهو ما يساهم في اكتسابهم مزيدا من الوزن.الجلوس لفترات طويلة يومياإذا كان عملك يقتضي منك الجلوس لفترات طويلة كل يوم، فيجب عليك إيجاد وسيلة أخرى لممارسة الرياضة يوميا، لأن كثرة الجلوس تؤدي إلى اكتساب المزيد من الوزن.تناول المشروبات الكحوليةيؤدي الإكثار من تناول المشروبات الكحولية إلى اكتساب المزيد من الوزن خاصة عندما يعتاد الشخص على ذلك بصورة يومية.المشاكل النفسيةيمكن للمشاكل النفسية أن تساهم في زيادة الوزن خاصة إذا ارتبطت بزيادة الرغبة في تناول أنواع مختلفة من الأطعمة.كما يمكن لبعض المشاكل الصحية الأخرى أن تساهم في زيادة الوزن إضافة إلى تأثيرات على الجسم مرتبطة بتناول بعض الأدوية.
https://arabic.sputniknews.com/20210903/رجيم-الـ-90-دقيقة-حيلة-بسيطة-لخسارة-الوزن-1050029535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/77/1043747791_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29bb484e7d89fed084bb1f3725d3658a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة
عادات يومية تؤدي إلى زيادة الوزن بينها عدم شرب كميات كافية من الماء
تابعنا عبر
يعاني البعض من زيادة الوزن بصورة دائمة ويحاول البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك خاصة تلك التي يمكن اعتبارها عادات يومية.
ومن أبرز الأسباب التي ربما يغفل عنها البعض عدم انتظام ساعات النوم، حسبما يقول موقع "ويب ميد"، الذي أوضح أن النوم الكثير أو النوم لأقل من 5 ساعات كل ليلة يجعلك عرضة لزيادة الوزن.
ورغم التأثير المباشر لاضطرابات النوم على زيادة الوزن، إلا أن هناك أسبابا أخرى أوردها التقرير، تؤدي إلى زيادة الوزن
.
عدم شرب كميات كافية من الماء
يحتاج الجسم إلى ما بين 2 إلى 6 أكواب ماء يوميا لمساعدته في فقد الوزن الزائد.
الانتظار لفترات طويلة قبل تناول الطعام
يجب عليك أن تنظم مواعيد الوجبات وعدم الانتظار لفترات طويلة قبل تناول أي وجبة لأن ذلك يؤدي إلى اكتساب الجسم مزيدا من الوزن.
تناول الوجبات السريعة
يكره البعض الطبخ ويعتادون على تناول وجباتهم اليومية
في الخارج وهو ما يساهم في اكتسابهم مزيدا من الوزن.
الجلوس لفترات طويلة يوميا
إذا كان عملك يقتضي منك الجلوس لفترات طويلة كل يوم، فيجب عليك إيجاد وسيلة أخرى لممارسة الرياضة يوميا، لأن كثرة الجلوس تؤدي إلى اكتساب المزيد من الوزن.
تناول المشروبات الكحولية
يؤدي الإكثار من تناول المشروبات الكحولية إلى اكتساب المزيد من الوزن خاصة عندما يعتاد الشخص على ذلك بصورة يومية.
المشاكل النفسية
يمكن للمشاكل النفسية أن تساهم في زيادة الوزن خاصة إذا ارتبطت بزيادة الرغبة في تناول أنواع مختلفة من الأطعمة
.
كما يمكن لبعض المشاكل الصحية الأخرى أن تساهم في زيادة الوزن إضافة إلى تأثيرات على الجسم مرتبطة بتناول بعض الأدوية.