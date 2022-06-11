https://arabic.sputniknews.com/20220611/غازبروم-تزود--أوروبا-بـ419-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-ليوم-11-يونيو-عبر-خط-سودجا--1063418592.html
"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.9 مليون متر مكعب من الغاز ليوم 11 يونيو عبر خط "سودجا"
"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.9 مليون متر مكعب من الغاز ليوم 11 يونيو عبر خط "سودجا"
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، تزويد أوربا بالغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني، والذي يصل إلى 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 11 يونيو عبر خط... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T07:35+0000
2022-06-11T07:35+0000
2022-06-11T07:35+0000
روسيا
شركة غازبروم
أخبار أوكرانيا
خط الغاز التركي
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وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، للصحفيين إن تزويد "غازبروم" الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار، الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات الجغرافية 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 11 يونيو/حزيرا عبر خط "سودجا". فيما أكد رفض الطلب الخاص بخط "سوخرانوفكا".منذ 11 مايو، توقفت أوكرانيا عن تلقي الغاز من أجل عبوره عبر سوخرانوفكا GIS، مشيرة إلى حقيقة أنها تحت سيطرة القوات الروسية (على أراضي جمهورية لوغانسك). نتيجة لذلك، لم يتبق سوى مدخل واحد لعبور الغاز إلى أوروبا - GIS "سودجا".وصرحت شركة غازبروم أن نقل جميع الأحجام إلى خط "سودجا" أمر مستحيل من الناحية التقنية، مؤكدة أنها تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، ويتم دفع خدمات النقل بالكامل.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, شركة غازبروم, أخبار أوكرانيا, خط الغاز التركي
"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.9 مليون متر مكعب من الغاز ليوم 11 يونيو عبر خط "سودجا"
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، تزويد أوربا بالغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني، والذي يصل إلى 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 11 يونيو عبر خط "سودجا"، فيما تم رفض طلب العبور عبر خط "سوخرانوفكا" مرة أخرى.
وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، للصحفيين إن تزويد "غازبروم" الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار، الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات الجغرافية 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 11 يونيو/حزيرا عبر خط "سودجا". فيما أكد رفض الطلب الخاص بخط "سوخرانوفكا".
منذ 11 مايو، توقفت أوكرانيا عن تلقي الغاز من أجل عبوره عبر سوخرانوفكا GIS، مشيرة إلى حقيقة أنها تحت سيطرة القوات الروسية (على أراضي جمهورية لوغانسك). نتيجة لذلك، لم يتبق سوى مدخل واحد لعبور الغاز إلى أوروبا - GIS "سودجا".
وصرحت شركة غازبروم أن نقل جميع الأحجام إلى خط "سودجا" أمر مستحيل من الناحية التقنية، مؤكدة أنها تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، ويتم دفع خدمات النقل بالكامل.