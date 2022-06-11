https://arabic.sputniknews.com/20220611/غرق-سفينة-في-ميناء-سواكن-السوداني-كانت-في-طريقها-إلى-السعودية-فيديو-1063460533.html
غرق سفينة في ميناء سواكن السوداني كانت في طريقها إلى السعودية.. فيديو
غرق سفينة في ميناء سواكن السوداني كانت في طريقها إلى السعودية.. فيديو
ذكرت وسائل إعلام سودانية، ليل السبت/الأحد، أن سفينة تحمل على متنها حوالي 16 ألف رأس ماشية مالت على الرصيف في ميناء سواكن. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T23:54+0000
2022-06-11T23:54+0000
2022-06-11T23:54+0000
أخبار السودان اليوم
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وبحسب موقع "الانتباهة" السفينة كانت في طريقها إلى السعودية، وأن الحمولة الزائدة سبب ميل السفينة.وأشار إلى أن ما يزيد عن 15 ألف رأس ماشية نفق جراء ميلان السفينة.وأفادت وسائل إعلام سودانية أخرى، أن السفينة غرقت بعد وقت قصير من ميلانها قرب مدخل الميناء.وأظهرت لقطات مصورة متداولة على موقع تويتر، لم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحتها، ميلان السفينة وغرقها قرب ميناء سواكن.ووصلت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني إلى الميناء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
غرق سفينة في ميناء سواكن السوداني كانت في طريقها إلى السعودية.. فيديو
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ذكرت وسائل إعلام سودانية، ليل السبت/الأحد، أن سفينة تحمل على متنها حوالي 16 ألف رأس ماشية مالت على الرصيف في ميناء سواكن.
وبحسب موقع "الانتباهة"
السفينة كانت في طريقها إلى السعودية، وأن الحمولة الزائدة سبب ميل السفينة
.
وأشار إلى أن ما يزيد عن 15 ألف رأس ماشية نفق جراء ميلان السفينة.
وأفادت وسائل إعلام سودانية
أخرى، أن السفينة غرقت بعد وقت قصير من ميلانها قرب مدخل الميناء.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على موقع تويتر، لم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحتها، ميلان السفينة وغرقها قرب ميناء سواكن.
ووصلت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني إلى الميناء.