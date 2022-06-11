https://arabic.sputniknews.com/20220611/غوتيريش-يجري-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-1063456727.html
غوتيريش يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني
غوتيريش يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني
أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في عدد من القضايا على الساحة الدولية بينها الملف... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T20:35+0000
2022-06-11T20:35+0000
2022-06-11T20:35+0000
أخبار إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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طهران - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن غوتيريش أكد لعبد اللهيان خلال اتصال هاتفي أن القرار الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران كان "مجرد توصية".وشدد غوتيريش بحسب البيان على أهمية مواصلة محادثات فيينا، معتبرا أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الخلافات بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي.من جانبه، وصف عبد اللهيان تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لتقديم قرار إدانة طهران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سلوك متسرع وسياسي.وتطرق الاتصال إلى الأزمة اليمنية، حيث شدد عبد اللهيان على دعمه لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وضرورة رفع الحصار الإنساني بشكل كامل عن هذا البلد.واعتبر أن الهدنة الحالية فرصة لبدء المزيد من المحادثات بين الأطراف اليمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/لافروف-وعبد-اللهيان-يبحثان-مفاوضات-استئناف-تنفيذ-الاتفاق-النووي-الإيراني-1063045120.html
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أخبار إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
غوتيريش يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني
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أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في عدد من القضايا على الساحة الدولية بينها الملف النووي الإيراني.
طهران - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية
في بيان، إن غوتيريش أكد لعبد اللهيان خلال اتصال هاتفي أن القرار الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران كان "مجرد توصية".
وشدد غوتيريش بحسب البيان على أهمية مواصلة محادثات فيينا، معتبرا أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الخلافات بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي.
من جانبه، وصف عبد اللهيان تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لتقديم قرار إدانة طهران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سلوك متسرع وسياسي.
وتطرق الاتصال إلى الأزمة اليمنية، حيث شدد عبد اللهيان على دعمه لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وضرورة رفع الحصار الإنساني بشكل كامل عن هذا البلد.
واعتبر أن الهدنة الحالية فرصة لبدء المزيد من المحادثات بين الأطراف اليمنية.