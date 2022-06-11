فلسطيني أعزل يتصدى لثلاثة جنود إسرائيليين جنوبي الضفة... فيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية شعبية لرفع العلم الفلسطيني شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
تصدى شاب فلسطيني أعزل لثلاثة جنود إسرائيليين بعد اعتداء أحدهم عليه بالضرب غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية مقطع الفيديو وقالت إنه يظهر شابا فلسطينيا "يضرب مقاتل من شرطة حرس الحدود في قرية ترقوميا قرب الخليل، بعد رفضه إخلاء منطقة تم اعتبارها أراضي دولة، نصب فيها خياما، واعتقل المقاتلون الشاب الفلسطيني دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية".
כלי תקשורת פלסטיניים תיעדו פלסטיני מכה לוחם מג"ב, סמוך לכפר תרקומיא שליד חברון, לאחר שסירב להתפנות משטח שמוגדר אדמות מדינה, ובו הקים אוהלים. הלוחמים עצרו את הפלסטיני. אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון@coren_ido @ItayBlumental pic.twitter.com/tBlVRu2DZt— כאן חדשות (@kann_news) June 11, 2022
ويظهرفي الفيديو جندي إسرائيلي يعتدي على شاب فلسطيني كان يجلس على الأرض بلكمة في وجهة، ليقرر الشاب رد الاعتداء عليه قبل أن يحيطه عدد من الجنود ويعتدون عليه بمؤخرات بنادقهم.
تغطية صحفية: "فلسطيني يلكم أحد جنود الاحتلال بعد محاولته الاعتداء عليه وعلى أرضه في ترقوميا". pic.twitter.com/YBizbnciGU— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 11, 2022
وجاءت هذه المواجهة ضمن مواجهات واسعة اندلعت اليوم بين القوات الإسرائيلية ومواطنين فلسطينيين اعتصموا في ترقوميا "دفاعا عن أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها"، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية نشرته وكالة "وفا" الرسمية، أدانت فيه ما وصفته بالقمع الوحشي الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية بحق المعتصمين العزل.
مــواجـــهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في بلدة ترقوميا غرب الخليل.#فلسطين pic.twitter.com/gYxGowzms9— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 11, 2022
وقالت الخارجية في بيانها: "عندما يقوم المواطن بالدفاع عن أرضه التي ورثها من أبائه وأجداده، والتعبير عن معارضته لقرار الاستيلاء المجحف والمخالف لكل القوانين الدولية، لا تتحمل سلطات الاحتلال حتى ذلك الرد الطبيعي لمن يشعر أن جزء منه قد سلب، فتراها تقمع كل اعتراض ميداني، مستعملة كل أشكال البطش والعنف لتقنع أصحاب الارض أن لا خيار لهم إلا الخنوع لإرادة المحتل، والقبول بالأمر الواقع".