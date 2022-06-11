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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220611/فون-دير-لاين-المفوضية-تدعم-أوكرانيا-في-السير-على-طريق-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1063432721.html
فون دير لاين: المفوضية تدعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي
فون دير لاين: المفوضية تدعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على دعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:42+0000
2022-06-11T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
المفوضية الأوروبية
أخبار أوكرانيا
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وقالت خلال زيارتها أوكرانيا، اليوم السبت "ندعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وأضافت "أوكرانيا قامت بتعزيز سيادة القانون، ولكن المزيد من الإصلاحات ضرورية لمحاربة الفساد وتعزيز عمل المؤسسات والإدارة".وتابعت أن "أوكرانيا في حالة حرب ونحن نركز الآن.. ودعمنا قائم لتجاوز الحرب لكننا نريد النظر لأبعد من ذلك".هذا وغردت فون دير لاين، عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، "يسعدني أن أعود إلى كييف. سأقوم مع الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي بتقييم العمل المشترك المطلوب لإعادة الإعمار، والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على مسارها الأوروبي".أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، أنها تعتزم مناقشة منح أوكرانيا صفة مرشح للاتحاد الأوروبي، في 17 حزيران/يونيو الجاري، للتحضير لموقف الاتحاد قبل القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو.قدم الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، 348 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية، فضلا عن مساعدات عسكرية بقيمة 2 مليار يورو.هذا وقالت تقارير إعلامية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/صحيفة-فرنسية-ماكرون-قد-يزور-أوكرانيا-الأسبوع-المقبل-لأول-مرة-منذ-الـ-24-من-فبراير-1063396134.html
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العالم, المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا, زيارة

فون دير لاين: المفوضية تدعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي

12:42 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على دعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت خلال زيارتها أوكرانيا، اليوم السبت "ندعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "أوكرانيا قامت بتعزيز سيادة القانون، ولكن المزيد من الإصلاحات ضرورية لمحاربة الفساد وتعزيز عمل المؤسسات والإدارة".

وتابعت أن "أوكرانيا في حالة حرب ونحن نركز الآن.. ودعمنا قائم لتجاوز الحرب لكننا نريد النظر لأبعد من ذلك".
هذا وغردت فون دير لاين، عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، "يسعدني أن أعود إلى كييف. سأقوم مع الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي بتقييم العمل المشترك المطلوب لإعادة الإعمار، والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على مسارها الأوروبي".
ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
صحيفة فرنسية: ماكرون قد يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل لأول مرة منذ الـ 24 من فبراير
أمس, 13:26 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، أنها تعتزم مناقشة منح أوكرانيا صفة مرشح للاتحاد الأوروبي، في 17 حزيران/يونيو الجاري، للتحضير لموقف الاتحاد قبل القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو.
قدم الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، 348 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية، فضلا عن مساعدات عسكرية بقيمة 2 مليار يورو.
هذا وقالت تقارير إعلامية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:41 GMT
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