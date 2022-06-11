https://arabic.sputniknews.com/20220611/فون-دير-لاين-المفوضية-تدعم-أوكرانيا-في-السير-على-طريق-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1063432721.html

فون دير لاين: المفوضية تدعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي

فون دير لاين: المفوضية تدعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على دعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T12:42+0000

2022-06-11T12:42+0000

2022-06-11T12:42+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وقالت خلال زيارتها أوكرانيا، اليوم السبت "ندعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وأضافت "أوكرانيا قامت بتعزيز سيادة القانون، ولكن المزيد من الإصلاحات ضرورية لمحاربة الفساد وتعزيز عمل المؤسسات والإدارة".وتابعت أن "أوكرانيا في حالة حرب ونحن نركز الآن.. ودعمنا قائم لتجاوز الحرب لكننا نريد النظر لأبعد من ذلك".هذا وغردت فون دير لاين، عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، "يسعدني أن أعود إلى كييف. سأقوم مع الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي بتقييم العمل المشترك المطلوب لإعادة الإعمار، والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على مسارها الأوروبي".أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، أنها تعتزم مناقشة منح أوكرانيا صفة مرشح للاتحاد الأوروبي، في 17 حزيران/يونيو الجاري، للتحضير لموقف الاتحاد قبل القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو.قدم الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، 348 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية، فضلا عن مساعدات عسكرية بقيمة 2 مليار يورو.هذا وقالت تقارير إعلامية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/صحيفة-فرنسية-ماكرون-قد-يزور-أوكرانيا-الأسبوع-المقبل-لأول-مرة-منذ-الـ-24-من-فبراير-1063396134.html

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