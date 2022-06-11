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https://arabic.sputniknews.com/20220611/فيفا-يرد-على-طلب-تشيلي-باستبعاد-الإكوادور-من-كأس-العالم-بسبب-التزوير-1063422408.html
"فيفا" يرد على طلب تشيلي باستبعاد الإكوادور من كأس العالم بسبب التزوير
"فيفا" يرد على طلب تشيلي باستبعاد الإكوادور من كأس العالم بسبب التزوير
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب الاتحاد التشيلي بإقصاء الإكوادور من نهائيات كأس العالم 2022، بداعي تزوير وثائق اللاعب بيرون كاستيلو. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:49+0000
2022-06-11T09:49+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وقال "فيفا" في بيان رسمي، أمس الجمعة، إنه "بعد تحليل الطلبات المقدمة من جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع العناصر المعروضة عليها".وأضاف "قررت لجنة الانضباط في فيفا إغلاق الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".وأتم، "أمام الأطراف 10 أيام لطلب دوافع هذا القرار، والذي سيتم نشرها لاحقا، ويظل القرار الحالي خاضعا للاستئناف أمام لجنة استئناف فيفا".وكان منتخب الإكوادور قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بعدما احتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.وقدم الاتحاد التشيلي شكوى بداعي تزوير وثائق بيرون كاستيلو، الذي شارك في 8 مباريات مع المنتخب الإكوادوري في تصفيات مونديال 2022.وقالت تشيلي في شكواها إن اللاعب كولومبي الأصل ولا يحمل جنسية الإكوادور.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/تشيلي-تقدم-شكوى-ضد-الإكوادور-تهدد-باستبعادها-من-كأس-العالم-2022-1061949643.html
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022

"فيفا" يرد على طلب تشيلي باستبعاد الإكوادور من كأس العالم بسبب التزوير

09:49 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب الاتحاد التشيلي بإقصاء الإكوادور من نهائيات كأس العالم 2022، بداعي تزوير وثائق اللاعب بيرون كاستيلو.
وقال "فيفا" في بيان رسمي، أمس الجمعة، إنه "بعد تحليل الطلبات المقدمة من جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع العناصر المعروضة عليها".
وأضاف "قررت لجنة الانضباط في فيفا إغلاق الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".

وتابع: "تم إخطار الأطراف المعنية بالقرار"، مشيرا إلى أن منتخب الإكوادور هو من سيشارك في نهائيات كأس العالم.

وأتم، "أمام الأطراف 10 أيام لطلب دوافع هذا القرار، والذي سيتم نشرها لاحقا، ويظل القرار الحالي خاضعا للاستئناف أمام لجنة استئناف فيفا".
علم الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
تشيلي تقدم شكوى ضد الإكوادور تهدد باستبعادها من كأس العالم 2022
7 مايو, 12:21 GMT
وكان منتخب الإكوادور قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بعدما احتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
وقدم الاتحاد التشيلي شكوى بداعي تزوير وثائق بيرون كاستيلو، الذي شارك في 8 مباريات مع المنتخب الإكوادوري في تصفيات مونديال 2022.
وقالت تشيلي في شكواها إن اللاعب كولومبي الأصل ولا يحمل جنسية الإكوادور.
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