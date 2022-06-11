https://arabic.sputniknews.com/20220611/قائد-عسكري-إيران-هي-القوة-المطلقة-والمقتدرة-للدفاع-الجوي-في-المنطقة-1063423639.html

قائد عسكري: إيران هي القوة المطلقة والمقتدرة للدفاع الجوي في المنطقة

قائد عسكري: إيران هي القوة المطلقة والمقتدرة للدفاع الجوي في المنطقة

أكدت قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي القوة المطلقة والمقتدرة للدفاع الجوي في المنطقة". 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T10:14+0000

2022-06-11T10:14+0000

2022-06-11T10:14+0000

أخبار إيران

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وقال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد: "إن قوة الدفاع الجوي أولوية أساسية في الدفاع عن الوطن"، مضيفا: "كما صرح الشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي وطن مقدس وأفراد القوات المسلحة الإيرانية الذين يدافعون عن البلاد، هم خدم حماية أمن بلد الإمام الرضا (ع)"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وتابع: "وصلت قوة الدفاع الجوي المقتدرة إلى مرحلة نمو ونبوغ بحيث لا تعتمد على معدات من أي بلد أجنبي، ونحن اليوم في قمة التكنولوجيا العالمية من حيث المعدات المحلية، ونحن القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة".وأكد العميد صباحي فرد أن "الأعداء ليست لديهم الجرأة على مواجهة ايران" موضحا أن "العامل الرادع لأعداء إيران الإسلامية هو بالدرجة الأولى وجود قائد واع وشجاع ومدبر ومجتهد باعتباره القائد الأعلى في البلاد، فضلا عن جاهزية القوات المؤمنة والمعدات التي تمتلكها القوات المسلحة".وأعلن الجیش الإيراني، مؤخرا، دخول منظومة "باور 373" إلی الخدمة في الدفاع الجوي الإيراني، مؤكدا أنها قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه.وكان الجيش الإيراني، أعلن العام الماضي، عن إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.وقال مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد مهدي فرحي، إن "مسيرة إنتاج المعدات الدفاعية في البلاد هي مسيرة متنامية وقد تم تعريف خارطة الطريق لتطوير جميع الأسلحة والمعدات المنتجة وطنيا".وأشار إلى أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "المجنّح"، "هو إنجاز تكتيكي منقطع النظير حيث يتم نصبه على عربة ولا حاجة له إلى محطة إطلاق". وأضاف أن "العدو يمتلك قدرات ويجب علينا تطوير الإمكانيات الدفاعية والهجومية باستمرار لتكون قادرة على المواجهة لذا ينبغي تصميم الصاروخ بحيث يكون قادرا على تخطي الحواجز".

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