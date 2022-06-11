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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/قديروف-يؤيد-حكم-الإعدام-بحق-المرتزقة-الأجانب-في-جمهورية-دونيتسك-1063448260.html
قديروف يؤيد حكم الإعدام بحق المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك
قديروف يؤيد حكم الإعدام بحق المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك
أيد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم السبت، حكم المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، التي حكمت بإعدام المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T16:51+0000
2022-06-11T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رمضان قديروف
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال قديروف على قناته في "تلغرام": "إنني أؤيد تماما حكم المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، هؤلاء الناس ملطخة أياديهم بالدماء، والآن سيحصلون على العقوبة المستحقة على جرائمهم. بالنسبة إلى المرتزقة الآخرين، هذا سبب وجيه للتفكير في ما إذا كان الأمر يستحق حياتهم".وتفاجأ رئيس جمهورية الشيشان من ردة فعل المؤسسة السياسية البريطانية التي وصفت الحكم بأنه غير شرعي.وقالت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، في وقت سابق من اليوم السبت، إن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة إرسال محامين للدفاع عن مواطني الدولتين.وأكد روبن ووكر، نائب وزير الدفاع في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، أن حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة لحل وضع اثنين من المرتزقة البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين المدانين في جمهورية دونيتسك الشعبية.من جانبها أدانت الحكومة البريطانية، الحكم الصادر عن القضاء في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعدام اثنين بريطانيين قاتلا إلى جانب القوات الأوكرانية.وأصدرت المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بوقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/بريطانيا-مستعدة-لاستخدام-أي-قنوات-دبلوماسية-لإطلاق-سراح-الأسرى-المرتزقة-في-دونيتسك-1063374572.html
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روسيا, رمضان قديروف, أخبار جمهورية دونيتسك

قديروف يؤيد حكم الإعدام بحق المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك

16:51 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالمرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أيد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم السبت، حكم المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، التي حكمت بإعدام المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب المقاتلين الأوكرانيين.
وقال قديروف على قناته في "تلغرام": "إنني أؤيد تماما حكم المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، هؤلاء الناس ملطخة أياديهم بالدماء، والآن سيحصلون على العقوبة المستحقة على جرائمهم. بالنسبة إلى المرتزقة الآخرين، هذا سبب وجيه للتفكير في ما إذا كان الأمر يستحق حياتهم".
وتفاجأ رئيس جمهورية الشيشان من ردة فعل المؤسسة السياسية البريطانية التي وصفت الحكم بأنه غير شرعي.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، في وقت سابق من اليوم السبت، إن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة إرسال محامين للدفاع عن مواطني الدولتين.
وأكد روبن ووكر، نائب وزير الدفاع في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، أن حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة لحل وضع اثنين من المرتزقة البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين المدانين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
من جانبها أدانت الحكومة البريطانية، الحكم الصادر عن القضاء في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعدام اثنين بريطانيين قاتلا إلى جانب القوات الأوكرانية.
وأصدرت المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بوقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.
يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بريطانيا مستعدة لاستخدام أي قنوات دبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى المرتزقة في دونيتسك
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Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:41 GMT
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