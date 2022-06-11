https://arabic.sputniknews.com/20220611/قديروف-يؤيد-حكم-الإعدام-بحق-المرتزقة-الأجانب-في-جمهورية-دونيتسك-1063448260.html

قديروف يؤيد حكم الإعدام بحق المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك

قديروف يؤيد حكم الإعدام بحق المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك

أيد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم السبت، حكم المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، التي حكمت بإعدام المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T16:51+0000

2022-06-11T16:51+0000

2022-06-11T16:51+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

رمضان قديروف

أخبار جمهورية دونيتسك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063345385_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_eceed5a7857cb3094acace5048c75d9d.jpg

وقال قديروف على قناته في "تلغرام": "إنني أؤيد تماما حكم المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، هؤلاء الناس ملطخة أياديهم بالدماء، والآن سيحصلون على العقوبة المستحقة على جرائمهم. بالنسبة إلى المرتزقة الآخرين، هذا سبب وجيه للتفكير في ما إذا كان الأمر يستحق حياتهم".وتفاجأ رئيس جمهورية الشيشان من ردة فعل المؤسسة السياسية البريطانية التي وصفت الحكم بأنه غير شرعي.وقالت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، في وقت سابق من اليوم السبت، إن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة إرسال محامين للدفاع عن مواطني الدولتين.وأكد روبن ووكر، نائب وزير الدفاع في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، أن حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة لحل وضع اثنين من المرتزقة البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين المدانين في جمهورية دونيتسك الشعبية.من جانبها أدانت الحكومة البريطانية، الحكم الصادر عن القضاء في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعدام اثنين بريطانيين قاتلا إلى جانب القوات الأوكرانية.وأصدرت المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بوقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/بريطانيا-مستعدة-لاستخدام-أي-قنوات-دبلوماسية-لإطلاق-سراح-الأسرى-المرتزقة-في-دونيتسك-1063374572.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, رمضان قديروف, أخبار جمهورية دونيتسك