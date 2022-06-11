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كابول... مقتل 6 أشخاص في تفجير استهدف سيارة ركاب
كابول... مقتل 6 أشخاص في تفجير استهدف سيارة ركاب
قُتل 6 أشخاص وأصيب آخران إثر تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة ركاب بالمنطقة الأمنية الثانية عشرة بالعاصمة الأفغانية كابول. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T16:38+0000
2022-06-11T16:38+0000
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كابول – سبوتنيك. وأكد الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران وقوع الانفجار، مشيرا إلى أنه وقع في مفترق طرق بالمنطقة الثانية عشرة وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.وفي غضون ذلك، قال شهود عيان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "انفجار قنبلة في سيارة في منطقة أحمد شاه بابا مينا في المنطقة 12 في كابول أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين".يذكر أنه في 25 مايو/أيار الماضي، قتل نحو 15 شخصا وأصيب العشرات بانفجارات وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي مدينة مزار شريف، بولاية بلخ شمالي البلاد.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصادر-مقتل-نحو-10أشخاص-في-انفجارات-بكابول-وبلخ-بأفغانستان-1062701831.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي

كابول... مقتل 6 أشخاص في تفجير استهدف سيارة ركاب

16:38 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Rahmat Gulانفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021
انفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
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قُتل 6 أشخاص وأصيب آخران إثر تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة ركاب بالمنطقة الأمنية الثانية عشرة بالعاصمة الأفغانية كابول.
كابول – سبوتنيك. وأكد الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران وقوع الانفجار، مشيرا إلى أنه وقع في مفترق طرق بالمنطقة الثانية عشرة وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وفي غضون ذلك، قال شهود عيان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "انفجار قنبلة في سيارة في منطقة أحمد شاه بابا مينا في المنطقة 12 في كابول أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين".
انفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
مصادر: مقتل نحو 10 أشخاص في انفجارات بكابول وبلخ بأفغانستان
25 مايو, 16:53 GMT
يذكر أنه في 25 مايو/أيار الماضي، قتل نحو 15 شخصا وأصيب العشرات بانفجارات وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي مدينة مزار شريف، بولاية بلخ شمالي البلاد.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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