https://arabic.sputniknews.com/20220611/كازاخستان-تصادق-على-اتفاقية-تسليم-معدات-عسكرية-إلى-قيرغيزستان-1063420302.html
كازاخستان تصادق على اتفاقية تسليم معدات عسكرية إلى قيرغيزستان
كازاخستان تصادق على اتفاقية تسليم معدات عسكرية إلى قيرغيزستان
صادقت كازاخستان على اتفاقية تقوم بموجبها بتسليم معدات عسكرية دفاعية إلى قيرغزستان. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T08:39+0000
2022-06-11T08:39+0000
2022-06-11T08:39+0000
كازاخستان
حكومة قيرغزستان
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وحسب بيان نشره المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، فقد وقع توكاييف قانونا يصادق على اتفاق حكومي دولي بشأن التعاون التقني والعسكري الثنائي ونقل المعدات العسكرية إلى قيرغيزستان.وقال نائب وزير الدفاع الكازاخستاني سلطان كمال الدينوف في أوائل مايو / أيار الماضي، إن الاتفاقية تم توقيعها في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان في 7 ديسمبر 2021، بعد أن طلب الجانب القرغيزي تقديم مساعدة عسكرية.وعلل الدينوف تقديم المساعدة العسكرية لقيرغيزستان، بـ "الوضع المعقد في آسيا الوسطى والتهديدات المتزايدة"، مؤكدا أن تقديم تلك المساعدات العسكرية سيعزز القدرات الدفاعية لقيرغيزستان.ووفقًا للاتفاقية يُسمح لقيرغيزستان باستخدام المعدات العسكرية المذكورة لحماية الجمهورية فقط، ويُحظر نقلها إلى دول أخرى أو استخدامها ضد الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة (سي آي إس).
https://arabic.sputniknews.com/20220128/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تدعو-قيرغيزستان-وطاجيكستان-لتقديم-تنازلات-بشأن-الصراع-على-الحدود-1057309739.html
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كازاخستان, حكومة قيرغزستان
كازاخستان تصادق على اتفاقية تسليم معدات عسكرية إلى قيرغيزستان
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صادقت كازاخستان على اتفاقية تقوم بموجبها بتسليم معدات عسكرية دفاعية إلى قيرغزستان.
وحسب بيان نشره المكتب الصحفي
للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، فقد وقع توكاييف قانونا يصادق على اتفاق حكومي دولي بشأن التعاون التقني والعسكري الثنائي ونقل المعدات العسكرية إلى قيرغيزستان.
وقال نائب وزير الدفاع الكازاخستاني سلطان كمال الدينوف
في أوائل مايو / أيار الماضي، إن الاتفاقية تم توقيعها في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان في 7 ديسمبر 2021، بعد أن طلب الجانب القرغيزي تقديم مساعدة عسكرية.
وعلل الدينوف تقديم المساعدة العسكرية لقيرغيزستان، بـ "الوضع المعقد في آسيا الوسطى والتهديدات المتزايدة"، مؤكدا أن تقديم تلك المساعدات العسكرية سيعزز القدرات الدفاعية لقيرغيزستان.
وتنص الوثيقة على تسليم معدات عسكرية إلى قيرغيزستان لمرة واحدة، وسيتحمل الجانب الكازاخستاني نفقات تسليم الشاحنات إلى قرية كوي طاش القرغيزية.
ووفقًا للاتفاقية يُسمح لقيرغيزستان باستخدام المعدات العسكرية المذكورة لحماية الجمهورية فقط، ويُحظر نقلها إلى دول أخرى أو استخدامها ضد الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة
(سي آي إس).