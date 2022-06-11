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كندا تشتري أسلحة وعدت بها أوكرانيا من الولايات المتحدة
كندا تشتري أسلحة وعدت بها أوكرانيا من الولايات المتحدة
قال نائب كندي، إن كندا تخزن أسلحة قدمتها لها الولايات المتحدة في الوقت الذي تكافح فيه للوفاء بوعدها بإرسال مئات الملايين من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:32+0000
2022-06-11T13:33+0000
العالم
أخبار كندا
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وقال إيفان بيكر، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية الأوكرانية، لوسائل إعلام أوكرانية أمس الجمعة إن القوات المسلحة الكندية لديها مخزون محدود من الأسلحة وميزانية دفاعية متواضعة.لقد زودت كندا أوكرانيا بأسلحة ثقيلة بقيمة 200 مليون دولار منذ فبراير، كما أعطت الضوء الأخضر مؤخرًا بمبلغ 400 مليون دولار أخرى كمساعدة عسكرية. وقال بيكر إن النفقات كانت ضخمة.وانتقد السفير الروسي أوليغ ستيبانوف كندا لاختيارها ما أشار إليه على أنه أكثر الطرق الممكنة تدميراً للتعامل مع الصراع في أوكرانيا. وقال إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة زاد من حدة النيران.
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العالم, أخبار كندا

كندا تشتري أسلحة وعدت بها أوكرانيا من الولايات المتحدة

13:32 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 13:33 GMT 11.06.2022)
© AFP 2022 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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قال نائب كندي، إن كندا تخزن أسلحة قدمتها لها الولايات المتحدة في الوقت الذي تكافح فيه للوفاء بوعدها بإرسال مئات الملايين من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال إيفان بيكر، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية الأوكرانية، لوسائل إعلام أوكرانية أمس الجمعة إن القوات المسلحة الكندية لديها مخزون محدود من الأسلحة وميزانية دفاعية متواضعة.
لقد زودت كندا أوكرانيا بأسلحة ثقيلة بقيمة 200 مليون دولار منذ فبراير، كما أعطت الضوء الأخضر مؤخرًا بمبلغ 400 مليون دولار أخرى كمساعدة عسكرية. وقال بيكر إن النفقات كانت ضخمة.
وانتقد السفير الروسي أوليغ ستيبانوف كندا لاختيارها ما أشار إليه على أنه أكثر الطرق الممكنة تدميراً للتعامل مع الصراع في أوكرانيا. وقال إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة زاد من حدة النيران.
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