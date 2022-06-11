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كوريا الجنوبية… 15% من العاملين غيروا وظائفهم في 2020
كوريا الجنوبية… 15% من العاملين غيروا وظائفهم في 2020
شهد سوق العمل في كوريا الجنوبية تباطؤا أدى إلى تغيير نحو 15 في المئة من العاملين لوظائفهم في 2020، في ذات الوقت الذي سجلت فيه معدلات البطالة ارتفاعا ملحوظا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:11+0000
2022-06-11T15:11+0000
منوعات
كوريا الجنوبية
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ويرتبط ذلك بمشاكل سوق العمل التي تسببت فيها جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم السبت.وتشير بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى أن عدد العاملين الذين يستفيدون من برامج التأمين الحكومية نحو 25 مليون عامل.ولفتت البيانات إلى أن من بين هؤلاء وصل عدد من غيروا وظائفهم في عام 2020 إلى نحو 3.6 مليون عامل، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن جائحة كورونا تسببت في أزمة فقد وظائف في ذلك العام هي الأكبر منذ 22 عاما.
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منوعات, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية… 15% من العاملين غيروا وظائفهم في 2020

15:11 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesأشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020
أشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
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شهد سوق العمل في كوريا الجنوبية تباطؤا أدى إلى تغيير نحو 15 في المئة من العاملين لوظائفهم في 2020، في ذات الوقت الذي سجلت فيه معدلات البطالة ارتفاعا ملحوظا.
ويرتبط ذلك بمشاكل سوق العمل التي تسببت فيها جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم السبت.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى أن عدد العاملين الذين يستفيدون من برامج التأمين الحكومية نحو 25 مليون عامل.
السفارة السعودية في اسطنبول، تركيا 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
خبير سعودي يدعو إلى ضرورة توطين وظائف محددة في المملكة
7 مايو, 22:04 GMT
ولفتت البيانات إلى أن من بين هؤلاء وصل عدد من غيروا وظائفهم في عام 2020 إلى نحو 3.6 مليون عامل، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن جائحة كورونا تسببت في أزمة فقد وظائف في ذلك العام هي الأكبر منذ 22 عاما.
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