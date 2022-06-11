عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/كيف-تساهم-الـ-درونز-في-مهام-البحث-داخل-الغابات-فيديو-1063448589.html
كيف تساهم الـ "درونز" في مهام البحث داخل الغابات؟... فيديو
كيف تساهم الـ "درونز" في مهام البحث داخل الغابات؟... فيديو
أصبحت الطائرات المسيرة الـ "درونز" جزءا من حياة البشر، خاصة مع التوسع في استخداماتها في الحياة المدنية والعسكرية على السواء. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T17:07+0000
2022-06-11T17:07+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061876255_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_62bf9b4f60ed1b26d4013faec7856b5d.jpg
ويختلف حجم الـ "درونز" باختلاف المهام المصممة لتنفيذها، فبينما تكون هناك أحجام ضخمة مثل الطائرات المسيرة العسكرية التي تتطلب مهامها حمل كميات من الأسلحة والبقاء في الجو لفترات طويلة وقطع مسافات، فإن هناك طائرات مسيرة صغيرة الحجم لمهام أخرى منها مهام البحث والإنقاذ.ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من المهام التي يمكن لإحدى الطائرات المسيرة الصغيرة تنفيذها للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وسط الغابات.ويقول الفيديو إن هذه الطائرة مصممة بنظام توجيه ذاتي يمكنها من العمل وسط الغابات والتحليق بسرعة مناسبة عبر المساحات الموجودة بين الأشجار دون الاصطدام بها.وبحسب الفيديو، فإن تلك الطائرة المسيرة تقوم في البداية بعمل خريطة لنفسها عبر التحليق فوق مناطق الغابات التي ستعمل بها قبل أن تبدأ في مهمة التحليق بين الأشجار بصورة مستقلة للبحث عن أهدافها باستخدام مجموعة من وسائل الاستشعار التي تساعدها على تجنب الاصطدام.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/درونز-تنقذ-مريضا-على-وشك-الموت-بـالسكتة-القلبية-1055140222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061876255_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b932e55deb93fed2bce56d1a100532d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

كيف تساهم الـ "درونز" في مهام البحث داخل الغابات؟... فيديو

17:07 GMT 11.06.2022
© Photo / pixabay/naimbicمقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير
مقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Photo / pixabay/naimbic
تابعنا عبرTelegram
أصبحت الطائرات المسيرة الـ "درونز" جزءا من حياة البشر، خاصة مع التوسع في استخداماتها في الحياة المدنية والعسكرية على السواء.
ويختلف حجم الـ "درونز" باختلاف المهام المصممة لتنفيذها، فبينما تكون هناك أحجام ضخمة مثل الطائرات المسيرة العسكرية التي تتطلب مهامها حمل كميات من الأسلحة والبقاء في الجو لفترات طويلة وقطع مسافات، فإن هناك طائرات مسيرة صغيرة الحجم لمهام أخرى منها مهام البحث والإنقاذ.
ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من المهام التي يمكن لإحدى الطائرات المسيرة الصغيرة تنفيذها للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وسط الغابات.
ويقول الفيديو إن هذه الطائرة مصممة بنظام توجيه ذاتي يمكنها من العمل وسط الغابات والتحليق بسرعة مناسبة عبر المساحات الموجودة بين الأشجار دون الاصطدام بها.
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
"درونز" تنقذ مريضا على وشك الموت بـ"السكتة القلبية"
9 يناير, 15:37 GMT
وبحسب الفيديو، فإن تلك الطائرة المسيرة تقوم في البداية بعمل خريطة لنفسها عبر التحليق فوق مناطق الغابات التي ستعمل بها قبل أن تبدأ في مهمة التحليق بين الأشجار بصورة مستقلة للبحث عن أهدافها باستخدام مجموعة من وسائل الاستشعار التي تساعدها على تجنب الاصطدام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала