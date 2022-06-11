https://arabic.sputniknews.com/20220611/كيف-تساهم-الـ-درونز-في-مهام-البحث-داخل-الغابات-فيديو-1063448589.html
كيف تساهم الـ "درونز" في مهام البحث داخل الغابات؟... فيديو
كيف تساهم الـ "درونز" في مهام البحث داخل الغابات؟... فيديو
أصبحت الطائرات المسيرة الـ "درونز" جزءا من حياة البشر، خاصة مع التوسع في استخداماتها في الحياة المدنية والعسكرية على السواء. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T17:07+0000
2022-06-11T17:07+0000
2022-06-11T17:07+0000
منوعات
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ويختلف حجم الـ "درونز" باختلاف المهام المصممة لتنفيذها، فبينما تكون هناك أحجام ضخمة مثل الطائرات المسيرة العسكرية التي تتطلب مهامها حمل كميات من الأسلحة والبقاء في الجو لفترات طويلة وقطع مسافات، فإن هناك طائرات مسيرة صغيرة الحجم لمهام أخرى منها مهام البحث والإنقاذ.ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من المهام التي يمكن لإحدى الطائرات المسيرة الصغيرة تنفيذها للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وسط الغابات.ويقول الفيديو إن هذه الطائرة مصممة بنظام توجيه ذاتي يمكنها من العمل وسط الغابات والتحليق بسرعة مناسبة عبر المساحات الموجودة بين الأشجار دون الاصطدام بها.وبحسب الفيديو، فإن تلك الطائرة المسيرة تقوم في البداية بعمل خريطة لنفسها عبر التحليق فوق مناطق الغابات التي ستعمل بها قبل أن تبدأ في مهمة التحليق بين الأشجار بصورة مستقلة للبحث عن أهدافها باستخدام مجموعة من وسائل الاستشعار التي تساعدها على تجنب الاصطدام.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/درونز-تنقذ-مريضا-على-وشك-الموت-بـالسكتة-القلبية-1055140222.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
كيف تساهم الـ "درونز" في مهام البحث داخل الغابات؟... فيديو
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أصبحت الطائرات المسيرة الـ "درونز" جزءا من حياة البشر، خاصة مع التوسع في استخداماتها في الحياة المدنية والعسكرية على السواء.
ويختلف حجم الـ "درونز" باختلاف المهام المصممة لتنفيذها، فبينما تكون هناك أحجام ضخمة مثل الطائرات المسيرة العسكرية
التي تتطلب مهامها حمل كميات من الأسلحة والبقاء في الجو لفترات طويلة وقطع مسافات، فإن هناك طائرات مسيرة صغيرة الحجم لمهام أخرى منها مهام البحث والإنقاذ.
ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من المهام التي يمكن لإحدى الطائرات المسيرة الصغيرة تنفيذها للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ
وسط الغابات.
ويقول الفيديو إن هذه الطائرة مصممة بنظام توجيه ذاتي يمكنها من العمل وسط الغابات والتحليق بسرعة مناسبة عبر المساحات الموجودة بين الأشجار دون الاصطدام بها.
وبحسب الفيديو، فإن تلك الطائرة المسيرة تقوم في البداية بعمل خريطة لنفسها عبر التحليق فوق مناطق الغابات التي ستعمل بها قبل أن تبدأ في مهمة التحليق بين الأشجار بصورة مستقلة للبحث عن أهدافها
باستخدام مجموعة من وسائل الاستشعار التي تساعدها على تجنب الاصطدام.