https://arabic.sputniknews.com/20220611/لافروف-يؤكد-أن-حلف-الناتو-لم-يعد-بإمكانه-تقرير-مصير-أوروبا-اشتباكات-العاصمة-الليبية-طرابلس-1063437821.html

لافروف يؤكد أن حلف الناتو لم يعد بإمكانه تقرير مصير أوروبا... اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس

لافروف يؤكد أن حلف الناتو لم يعد بإمكانه تقرير مصير أوروبا... اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس

أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أنه أصبح من الواضح للجميع أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يعد قادرا على تقرير مصير أوروبا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T14:09+0000

2022-06-11T14:09+0000

2022-06-11T14:09+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1063436538_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cdf37e02b3538837f32b31a0d1e890d8.png

لافروف يؤكد أن حلف الناتو لم يعد بإمكانه تقرير مصير أوروبا... اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس لافروف يؤكد أن حلف الناتو لم يعد بإمكانه تقرير مصير أوروبا... اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس

لافروف يؤكد أن حلف الناتو لم يعد بإمكانه تقرير مصير أوروباوأضاف في تصريحات للصحفيين، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعمل اليوم كعامل موازنة لأعمال "الناتو" غير المشروعة، مشيرا إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقوم على مبدأ الجودة وليس الكمية كما هو الحال في الناتو.وأوضح أن "وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أكدوا الالتزام بمبدأ عدم الانفراد بالأمن".وأوضح أن "اللقاءات الأخيرة للمنظمة في أرمينيا والحديث عن إمكانية أن تتواجد قوات من هذا الحلف الجديد في المناطق التي تم تحريرها في أوكرانيا ما هو إلا دليل أن تسعى لأن تتشكل لتكون مواجهة للناتو"، مشيرا إلى أن المنظمة تطمح أيضا إلى انضمام دول أخرى من مجموعة شنغهاي".اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية وباشاغا يصف حكومة الدبيبة بأنها عصبة خارجة عن القانوناندلعت اشتباكات مسلحة، السبت 10 يونيو/ حزيران، بين جهاز الدعم والاستقرار وكتائب من مدينة الزنتان وسط العاصمة الليبية، طرابلس.وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن هذه الاشتباكات تحتِّم على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة ونشره للرأي العام ومعاقبة المتورطين".إلى ذلك، هاجم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفا إياها بـ"عصبة خارجة عن القانون".في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، د. علام الفلاح أن حكومة الدبيبة شرعت في دمار ليبيا وشكلت خطراً أكبر من خطر تنظيم "داعش" الإرهابي نفسه.وأوضح أن حكومة الدبيبة تعمل على تبرير كل الأعمال الإجرامية بحق الليبيين بالإضافة إلى صرفها لأموال الدولة والليبيين، لذلك فهي لا تعد حكومة لليبيا بل هي عصابة.وأضاف "أن هناك أجندة جزائرية لها علاقة بالعلاقات مع أوروبا وخطوط الغاز إلى أوروبا، فالجزائر تخطط لوحدها بعيداً عن التوافق الليبي الليبي وبعيداً عن التوافقات بالمنطقة".قيادة العمليات المشتركة بالعراق تتطلع إلى "عمل كبير" مع الناتوصرح الناطق باسم العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن قيادة العمليات تتطلع إلى أن يكون هنالك عمل كبير مع حلف الناتو، وأن يكون هنالك تدريب كبير في مجال رفع وبناء القدرات العسكرية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة العمليات المشتركة تأكيدها أهمية التدريب المستمر لرفع قدرات القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الجيش العراقي معتمد على إمكانياته الذاتية في القتال.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، د. أثير الشرع: "إن العراق ما زال يتعرض لخطر إحياء "داعش" الإرهابي من جديد، لذلك فإن هذه المخاوف تستوجب تعاون تام بين القوات المشتركة العراقية وبين الناتو".وأضاف أنه من الممكن أن يكون هناك مباحثات واتفاقات ولكنها مازالت لم تنضج حتى هذه اللحظة بخصوص تبادل التعاون الأمني والاستخباري والعسكري.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио