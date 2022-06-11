https://arabic.sputniknews.com/20220611/لبنان-متقاعدو-القوى-المسلحة-يحذرون-من-مجاعة-آتية-1063446867.html
لبنان... متقاعدو القوى المسلحة يحذرون من "مجاعة آتية"
لبنان... متقاعدو القوى المسلحة يحذرون من "مجاعة آتية"
حذر متقاعدو القوى المسلحة في لبنان مما وصفوه بـ "المجاعة الآتية"، داعين إلى توحيد وجهات النظر والتحرك السريع. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T16:34+0000
2022-06-11T16:34+0000
2022-06-11T16:34+0000
العالم العربي
لبنان
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ووجهت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة رسالة بهذا الشأن إلى النقابات والاتحاد العمالي العام والمتقاعدين العسكريين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت.وقالت الهيئة في رسالتها إن الأوضاع المعيشية في لبنان تنزلق إلى ما تحت الصفر، مشيرة إلى أن رواتب العاملين خسرت 90 في المئة من قيمتها الشرائية.وتابعت: "سبل العيش لم تعد موجودة أو انتهت"، مضيفة: "حاكم مصرف لبنان وجد حلولا لتجار المافيات العاملين في المواد الغذائية والنفط".واعتبرت الهيئة أنه أقام ما وصفته بـ "منصات على أسعار مزاجية"، مشيرة إلى أنه "لم يكترس بمن لا يزال راتبه الشهري على سعر صرف 1500 ليرة ولم تعد تكفي أصحابها لمدة يومين".وحذرت الهيئة مما وصفته بـ "فلتان أمني واجتماعي" داعية إلى التحرك السريع وتوحيد وجهات النظر وأخذ الأمور بجدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/صرخة-المودعين-تتظاهر-وتصعد-في-بيروت-1063425894.html
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العالم العربي, لبنان
لبنان... متقاعدو القوى المسلحة يحذرون من "مجاعة آتية"
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حذر متقاعدو القوى المسلحة في لبنان مما وصفوه بـ "المجاعة الآتية"، داعين إلى توحيد وجهات النظر والتحرك السريع.
ووجهت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة رسالة بهذا الشأن إلى النقابات والاتحاد العمالي العام والمتقاعدين العسكريين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت.
وقالت الهيئة في رسالتها إن الأوضاع المعيشية
في لبنان تنزلق إلى ما تحت الصفر، مشيرة إلى أن رواتب العاملين خسرت 90 في المئة من قيمتها الشرائية.
وتابعت: "سبل العيش لم تعد موجودة أو انتهت"، مضيفة: "حاكم مصرف لبنان وجد حلولا لتجار المافيات العاملين في المواد الغذائية والنفط
".
واعتبرت الهيئة أنه أقام ما وصفته بـ "منصات على أسعار مزاجية
"، مشيرة إلى أنه "لم يكترس بمن لا يزال راتبه الشهري على سعر صرف 1500 ليرة ولم تعد تكفي أصحابها لمدة يومين".
وحذرت الهيئة مما وصفته بـ "فلتان أمني واجتماعي" داعية إلى التحرك السريع وتوحيد وجهات النظر وأخذ الأمور بجدية.