https://arabic.sputniknews.com/20220611/مادورو-وقعنا-اتفاقية-تعاون-مشترك-لمدة-20-عاما-مع-إيران-1063420513.html

مادورو: وقعنا اتفاقية تعاون مشترك لمدة 20 عاما مع إيران

مادورو: وقعنا اتفاقية تعاون مشترك لمدة 20 عاما مع إيران

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إيران لمدة 20 عاما، لتوسيع التعاون في المجالات كافة. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T08:53+0000

2022-06-11T08:53+0000

2022-06-11T08:53+0000

العالم

نيكولاس مادورو

زيارة

إيران

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طهران- سبوتنيك. وقال مادورو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في طهران، اليوم السبت: "تمكنّا من توسيع اتفاق التعاون من خلال توقيع اتفاقية لعشرين عاما قادمة".من جانبه، أكد رئيسي أن "علاقاتنا مع فنزويلا استراتيجة وفي كافة المجالات وهذه العلاقات مستمرة على قدم وساق".وتابع أن هذا وأكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرور، أمس الجمعة، أن خطوة إيران في إرسال ناقلات النفط إلى فنزويلا كانت إجراء شجاعاً وتعتبر تحدياً لتهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.وقال مادورو، في مقابلة تلفزيونية، خلال زيارته إلى طهران: " قيام إيران بإرسال ناقلة نفط إلى فنزويلا، جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الأميركية".وأضاف: "الهدف من زيارتي إلى طهران، هو تطوير العلاقات وتنمية التعاون مع إيران"، مشيرا إلى أنه كان للثورة الإسلامية الإيرانية دور في التقارب الحاصل بين إيران وفنزويلا.وتابع الرئيس الفنزويلي، أنه يأمل بتسيير رحلات سياحية بين إيران وفنزويلا.وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، قد أعلن ظهر اليوم، وصول ‏الرئيس الفنزويلي ‎نيكولاس مادورو، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/مادورو-إرسال-إيران-النفط-إلى-فنزويلا-يعتبر-تحديا-للتهديدات-الأمريكية-1063404366.html

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العالم, نيكولاس مادورو, زيارة, إيران