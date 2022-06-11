https://arabic.sputniknews.com/20220611/ماكدونالدز-الروسي-يخطط-لافتتاح-من-50-إلى-80-مطعما-في-الأسبوع-1063448860.html
"ماكدونالدز" الروسي يخطط لافتتاح من 50 إلى 80 مطعما في الأسبوع
"ماكدونالدز" الروسي يخطط لافتتاح من 50 إلى 80 مطعما في الأسبوع
أعلنت الإدارة الجديدة لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" افتتاح العديد من فروع السلسلة الجديدة في مناطق مختلفة من روسيا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T17:10+0000
2022-06-11T17:10+0000
2022-06-11T17:10+0000
روسيا
منوعات
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قال ألكسندر غوفور، صاحب سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الجديد في روسيا أنه سيتم افتتاح من 50 إلى 80 مطعماً في الأسبوع".وأضاف أنه سيتم افتتاح المطاعم الأولى في موسكو وضواحيها، ثم في أقصى الشرق الروسي وسيبيريا وجبال الأورال.في وقت سابق وقال غوفور: "لدينا خطة صعبة وطموحة لفتح جميع مطاعم السلسلة في غضون شهرين".وقال: "الآن يوجد 840 مطعما هي في الواقع على استعداد لإعادة تشغيل. تم تسجيل نقاط أخرى، ولكن لم يتم تشغيلها في منطقة موسكو، والعديد منها بعيد، في وسط روسيا. يمكن تجهيز حوالي 20 مطعما آخر بحلول نهاية عام 2022. خطتي هي زيادة السلسلة إلى آلاف المطاعم في جميع أنحاء البلاد في السنوات المقبلة".وأكد أنه سيتم إطلاق أول مطعم في موسكو في 12 يونيو/حزيران، وقال أيضا إن الشركة قد أدرجت بالفعل في قائمة المنظمات الأساسية للاقتصاد الروسي. وقال المالك الجديد للشبكة: "نشعر بدعم الدولة".وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 مارس/آذار الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة بحماية سكان دونباس.ولفتت "ماكدونالدز" إلى أنه ابتداء من يوم 12 يونيو (غدا) ستبدأ افتتاح أول 15 فرع لسلسة مطاعمها في موسكو وضواحيها.
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روسيا, منوعات
"ماكدونالدز" الروسي يخطط لافتتاح من 50 إلى 80 مطعما في الأسبوع
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أعلنت الإدارة الجديدة لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" افتتاح العديد من فروع السلسلة الجديدة في مناطق مختلفة من روسيا.
قال ألكسندر غوفور، صاحب سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الجديد في روسيا أنه سيتم افتتاح من 50 إلى 80 مطعماً في الأسبوع".
وأضاف أنه سيتم افتتاح المطاعم الأولى في موسكو وضواحيها، ثم في أقصى الشرق الروسي وسيبيريا وجبال الأورال.
في وقت سابق وقال غوفور: "لدينا خطة صعبة وطموحة لفتح جميع مطاعم السلسلة في غضون شهرين".
وقال: "الآن يوجد 840 مطعما هي في الواقع على استعداد لإعادة تشغيل. تم تسجيل نقاط أخرى، ولكن لم يتم تشغيلها في منطقة موسكو، والعديد منها بعيد، في وسط روسيا. يمكن تجهيز حوالي 20 مطعما آخر بحلول نهاية عام 2022. خطتي هي زيادة السلسلة إلى آلاف المطاعم في جميع أنحاء البلاد في السنوات المقبلة".
وأكد أنه سيتم إطلاق أول مطعم في موسكو في 12 يونيو/حزيران، وقال أيضا إن الشركة قد أدرجت بالفعل في قائمة المنظمات الأساسية للاقتصاد الروسي. وقال المالك الجديد للشبكة: "نشعر بدعم الدولة".
وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"
، أعلنت، في 14 مارس/آذار الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة بحماية سكان دونباس.
ولفتت "ماكدونالدز" إلى أنه ابتداء من يوم 12 يونيو (غدا) ستبدأ افتتاح أول 15 فرع لسلسة مطاعمها في موسكو وضواحيها.