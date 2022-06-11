https://arabic.sputniknews.com/20220611/ما-أهداف-الجولة-العربية-لرئيس-المجلس-الرئاسي-اليمني-وهل-حققت-أهدافها-1063450231.html

ما أهداف الجولة العربية لرئيس المجلس الرئاسي اليمني وهل حققت أهدافها؟

ما أهداف الجولة العربية لرئيس المجلس الرئاسي اليمني وهل حققت أهدافها؟

طرحت الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، رشاد العليمي، إلى عدد من الدول العربية العديد من التساؤلات حول أهداف تلك الجولة والنتائج... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T17:58+0000

2022-06-11T17:58+0000

2022-06-11T17:58+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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ويرى مراقبون أن تلك الزيارات لها شق سياسي يتمثل في حشد الدعم السياسي والاقتصادي للمجلس الجديد وهو ما تجسد في إعلان الكويت عن دعمها المادي للمجلس، هذا بالإضافة إلى التنسيق العسكري والأمني، الذي يأتي من خلال الزيارة لمصر، لكن في ذات الوقت قد لا يجني العليمي أي مكاسب إذا ما تفاقمت الخلافات الداخلية في الجنوب مجددا.بداية يقول وكيل جهاز الاستخبارات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إن تشكيل المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي لن يحل أزمة اليمن، نظرا لأن طرف الأزمة الرئيسي غير ممثل في هذا المجلس وهم "أنصار الله" (الحوثيون).الطرف الغائبوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الحوثيين ليسوا قوة يمكن الاستهانة بها، فتلك القوة أدارت معركة مع الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح لمدة 6 أيام كسبوا خلالها خمسة أيام وتعادلوا في الجولة السادسة، إذا هم قوة لها دور خرجت من صعدة واستولت على صنعاء ووصلت إلى عدن، والآن كل اليمن الشمالي تحت سيطرتهم، وأقرب مثال إغلاقهم لتعز منذ 7 سنوات ولم يستطيع أحد فك الحصار عنها.الحل الوحيدوأشار رشاد إلى أن جولات المجلس في كل الدول العربية وغيرها لا فائدة منها وأن حل المشكلة اليمنية يتلخص في جلوس السعودية وإيران على طاولة واحدة بشكل مباشر أو غير مباشر لحل الأزمة، مشيرا إلى أن ما يقوم به العليمي الآن من زيارات هو عملية تجميع للرأي العام وتعزيز لموقف المجلس.وتابع: "لكنه لا يمثل حلا للمشكلة على أرض الواقع، فالحوثيون قوة حاكمة ومسيطرة على اليمن الشمالي، وهناك الحراك الجنوبي في الجهة المقابلة، الذي تم إشراكه في المجلس الجديد، مشيرا إلى أن عدم وجود "الحوثيين" في أي شكل سياسي يجعله "هشا" ولا فائدة منه.وأوضح أن هناك تعقيدات أمام أي حل يتمثل في القبلية، حيث أن الانتماء يكون للقبيلة قبل الوطن، حيث أن كل قبيلة تبحث عن مصلحتها في المقام الأول، لذا نجد القبائل تتجنب الصراع مع "الحوثيين" لأنهم متواجدون على الأرض ولديهم قدرات عسكرية دقيقة وكبيرة جدا.الطابع الدبلوماسيمن جانبه يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد ثابت حسين، أعتقد أن جولات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحالية برفقة عدد من أعضاء المجلس والوزراء المختصين، التي تشمل عدد من الدول العربية أهمها مصر.وتابع: "تأتي تلك الجولات في نطاق إضفاء الطابع الدبلوماسي الخارجي لعملية نقل السلطة في اليمن من الرئيس السابق إلى مجلس القيادة الرئاسي، وفقا لإعلان الرياض في 7 إبريل/ نيسان 2022".الدعم الخليجيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من ناحية أخرى تحتاج اليمن في ظل الظروف الداخلية الصعبة معيشيا وخدميا، إلى طلب الدعم المالي وخاصة من دول الخليج، وكذلك الدعم السياسي والانساني وخاصة من قبل مصر".وتابع الخبير العسكري: "مجلس القيادة الرئاسي وٌضع بين مهمتين أساسيتين يجب أن يضطلع بهما وبشكل متوازن، معالجة ملفات الخدمات والمرتبات والأسعار، والملف الاقتصادي بشكل عام في المناطق المحررة، والتعامل مع أنصار الله "الحوثيين " سياسيا أولا وعسكريا ثانيا بعد استنفاد الأول".وحول النتائج التي يمكن أن تحققها جولات العليمي سياسيا واقتصاديا يقول حسين: "أعتقد أن ما هو مؤكد حتى الآن هو دعم كويتي اقتصادي مشروط برقابة كويتية على شفافية وأوجه التنفيذ ودعم سياسي وإنساني مصري وقد تسفر التفاهمات مع مصر عن تنسيقات وتعاون عسكري وأمني".وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، خلال زيارته للقاهرة، أن مصر تقف دائما إلى جانب بلاده بهدف استعادة الدولة اليمنية، وإسقاط الانقلاب على الشرعية، لافتا إلى أنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمن وسلامة الملاحة الدولية في ظل ما وصفها بـ "المساعي الإرهابية" المدعومة من إيران.وقال العليمي، في مؤتمر صحفي جمعه بالسيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم السبت، إن "مصر تقف معنا بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الإيراني".ووصل العليمي، أمس الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادما من مملكة البحرين ضمن جولة خارجية استهلها بزيارة إلى الكويت وستشمل دولة قطر.وقال في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، إن "استضافة مصر لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج، والتعليم، يجسد المكانة المتميزة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين، وصولا إلى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".وأعرب العليمي عن "أمله في أن تسهم الزيارة في الاستفادة من هذه الخبرات، إضافة الى التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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العالم العربي, الحرب على اليمن