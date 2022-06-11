https://arabic.sputniknews.com/20220611/ما-الذي-يقولهغضب-أمريكي-من-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-1063416146.html
"ما الذي يقوله".. غضب أمريكي من تصريحات بايدن عن بوتين
"ما الذي يقوله".. غضب أمريكي من تصريحات بايدن عن بوتين
أثارت تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، الذي ربط مرة أخرى التضخم القياسي في الولايات المتحدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موجة غضب في الشارع... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T05:29+0000
2022-06-11T05:29+0000
2022-06-11T05:30+0000
جو بايدن
روسيا
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وهاجم رواد مواقع التواصل الرئيس الأمريكي لتصريحاته وربطه سبب التضخم في البلاد بالرئيس الروسي.وعلق صاحب الحساب الذي حمل اسم Tommy، قائلا: "لقد أرسل مليارات الدولارات إلى أوكرانيا، لكنه لا يستطيع العثور على أموال لمساعدة بلده. متى ستصبح أوكرانيا جزءا من دولتنا؟ لقد دفعنا الكثير مقابل ذلك!".وعلق صاحب الحساب StockStalker، قائلا: "ما الذي تقوله؟".وأضاف صاحب الحساب Liberty For Mankind، قائلا: "لا أحد يثق فعليا أن الأسعار ترتفع بسبب بوتين".فيما قال صاحب الحساب Y2KNW، "لم أكن أعرف أن الرئيس الروسي يمكنه فرض ضرائب جديدة في الولايات المتحدة".فيما تساءل صاحب الحساب George A، قائلا: "إذن بوتين أصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟".يذكر أن الولايات المتحدة شهدت في الأشهر الأخيرة زيادة في تكلفة الطاقة والغذاء. ووصل سعر البنزين إلى أكثر من خمسة دولارات للغالون بينما كان هذا الرقم قبل عام ثلاثة دولارات. وحطم التضخم الأرقام القياسية في 40 عاما ووصل إلى 8.5 بالمائة، ولم تستطع الحكومة وقف هذا التضخم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, روسيا
"ما الذي يقوله".. غضب أمريكي من تصريحات بايدن عن بوتين
05:29 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 05:30 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
أثارت تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، الذي ربط مرة أخرى التضخم القياسي في الولايات المتحدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موجة غضب في الشارع الأمريكي.
وهاجم رواد مواقع التواصل الرئيس الأمريكي لتصريحاته وربطه سبب التضخم في البلاد بالرئيس الروسي.
وعلق صاحب الحساب الذي حمل اسم Tommy، قائلا: "لقد أرسل مليارات الدولارات إلى أوكرانيا، لكنه لا يستطيع العثور على أموال لمساعدة بلده. متى ستصبح أوكرانيا جزءا من دولتنا؟ لقد دفعنا الكثير مقابل ذلك!".
وعلق صاحب الحساب StockStalker، قائلا: "ما الذي تقوله؟".
وأضاف صاحب الحساب Liberty For Mankind، قائلا: "لا أحد يثق فعليا أن الأسعار ترتفع بسبب بوتين".
فيما قال صاحب الحساب Y2KNW، "لم أكن أعرف أن الرئيس الروسي يمكنه فرض ضرائب جديدة في الولايات المتحدة".
فيما تساءل صاحب الحساب George A، قائلا: "إذن بوتين أصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟".
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت في الأشهر الأخيرة زيادة في تكلفة الطاقة والغذاء. ووصل سعر البنزين إلى أكثر من خمسة دولارات للغالون بينما كان هذا الرقم قبل عام ثلاثة دولارات. وحطم التضخم الأرقام القياسية في 40 عاما ووصل إلى 8.5 بالمائة، ولم تستطع الحكومة وقف هذا التضخم.