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ما هي الوضعية الصحيحة للجسم بعد تناول الطعام الدسم
ما هي الوضعية الصحيحة للجسم بعد تناول الطعام الدسم
أشارت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، ناتاليا مارشينكو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن الوجبة الدسمة يمكن أن تسبب إزعاجًا خطيرًا بدلاً من الأحاسيس الممتعة إذا... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T18:10+0000
2022-06-11T18:10+0000
مجتمع
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ونصحت الخبيرة بعدم الاستلقاء او اتخاذ الضعية الأفقية بعد الأكل بساعة ونصف تقريبا.وأضافت: وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن الاستلقاء بعد الأكل سيؤدي بالتأكيد إلى متلازمة عسر الهضم.وقالت الخبيرة: حتى لا يعمل الطعام بمفعول معاكس، من الأفضل أن تتخذ وضعية رأسية بعد ذلك، إما بالجلوس بما لا يضغط على المعدة، أو بالمشي.
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مجتمع

ما هي الوضعية الصحيحة للجسم بعد تناول الطعام الدسم

18:10 GMT 11.06.2022
© Depositphotos / Nalgaطعام مكسيكي تقليدي "تاكو"
طعام مكسيكي تقليدي تاكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Depositphotos / Nalga
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أشارت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، ناتاليا مارشينكو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن الوجبة الدسمة يمكن أن تسبب إزعاجًا خطيرًا بدلاً من الأحاسيس الممتعة إذا اتخذت وضعية أفقية أو الاستلقاء بعدها.
ونصحت الخبيرة بعدم الاستلقاء او اتخاذ الضعية الأفقية بعد الأكل بساعة ونصف تقريبا.
وأضافت: وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن الاستلقاء بعد الأكل سيؤدي بالتأكيد إلى متلازمة عسر الهضم.
وقالت الخبيرة: حتى لا يعمل الطعام بمفعول معاكس، من الأفضل أن تتخذ وضعية رأسية بعد ذلك، إما بالجلوس بما لا يضغط على المعدة، أو بالمشي.
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