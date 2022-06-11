https://arabic.sputniknews.com/20220611/مخلوق-غامض-يثير-القلق-في-ولاية-تكساس-الأمريكية-فيديو-1063424004.html
مخلوق غامض يثير القلق في ولاية تكساس الأمريكية... فيديو
مخلوق غامض يثير القلق في ولاية تكساس الأمريكية... فيديو
أثار مخلوق غامض قلق السكان في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد أن التقطت الكاميرات مقطعا ليليا له. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T10:13+0000
2022-06-11T10:13+0000
2022-06-11T10:13+0000
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وقالت شبكة "سي إن إن": إن سلطات مدينة أماريلو بولاية تكساس الأمريكية نشرت صورة مخلوق غامض مثير للجدل، وطلبت من السكان المساعدة في التعرف عليه.وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه تم التقاط الصورة الشهر الماضي بواسطة كاميرا وضعت في حديقة حيوانات أماريلو، والتي تُظهر الكائن الغامض خارج سياج الحديقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مخلوق غامض يثير القلق في ولاية تكساس الأمريكية... فيديو
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أثار مخلوق غامض قلق السكان في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد أن التقطت الكاميرات مقطعا ليليا له.
وقالت شبكة "سي إن إن": إن سلطات مدينة أماريلو بولاية تكساس الأمريكية نشرت صورة مخلوق غامض مثير للجدل، وطلبت من السكان المساعدة في التعرف عليه.
وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه تم التقاط الصورة الشهر الماضي بواسطة كاميرا وضعت في حديقة حيوانات أماريلو، والتي تُظهر الكائن الغامض خارج سياج الحديقة.