https://arabic.sputniknews.com/20220611/مسؤول-في-أنصار-الله-صبرنا-أوشك-على-النفاد-حيال-سرقة-السعودية-والإمارات-النفط-والغاز-اليمنيين-1063453429.html
مسؤول في "أنصار الله": صبرنا أوشك على النفاد حيال سرقة السعودية والإمارات النفط والغاز اليمنيين
مسؤول في "أنصار الله": صبرنا أوشك على النفاد حيال سرقة السعودية والإمارات النفط والغاز اليمنيين
حذر مسؤول في جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم السبت، من نفاد وشيك لصبر الجماعة، حيال ما قال إنه "استغلال السعودية والإمارات الهدنة الأمميّة لسرقة النفط... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T19:08+0000
2022-06-11T19:08+0000
2022-06-11T19:08+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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جاء ذلك في تغريدة نشرها مستشار المجلس السياسي الأعلى (بمثابة رئاسة وهو مشكل من "أنصار الله") في اليمن محمد طاهر أنعم، على حسابه بـ"تويتر" نقلتها قناة "الميادين".وقال أنعم: "لن تطول الأيام حتى ينفد صبر القيادة اليمنية من استغلال الهدنة الأممية للاستمرار في السرقة السعودية والإماراتية للنفط والغاز اليمني".واعتبر أن "سرقة النفط والغاز تتم عن طريق سفن في سواحل شبوة وشركات في المنطقة الحدودية بين حضرموت والجوف والسعودية".وحذر من أنه "سيتم استهداف الشّركات والسّفن المتورّطة في سرقة المواقع النفطيّة والغازية".ومطلع أبريل/نيسان الماضي أعلن هانز غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، قبل أن يتم لاحقا إعلام تمديدها شهرين آخرين.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
مسؤول في "أنصار الله": صبرنا أوشك على النفاد حيال سرقة السعودية والإمارات النفط والغاز اليمنيين
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حذر مسؤول في جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم السبت، من نفاد وشيك لصبر الجماعة، حيال ما قال إنه "استغلال السعودية والإمارات الهدنة الأمميّة لسرقة النفط والغاز اليمنيين".
جاء ذلك في تغريدة نشرها مستشار المجلس السياسي الأعلى (بمثابة رئاسة وهو مشكل من "أنصار الله") في اليمن محمد طاهر أنعم، على حسابه بـ"تويتر" نقلتها قناة "الميادين
".
وقال أنعم: "لن تطول الأيام حتى ينفد صبر القيادة اليمنية من استغلال الهدنة الأممية للاستمرار في السرقة السعودية والإماراتية للنفط والغاز اليمني".
واعتبر أن "سرقة النفط والغاز تتم عن طريق سفن في سواحل شبوة وشركات في المنطقة الحدودية بين حضرموت والجوف والسعودية".
وحذر من أنه "سيتم استهداف الشّركات والسّفن المتورّطة في سرقة المواقع النفطيّة والغازية".
ومطلع أبريل/نيسان الماضي أعلن هانز غروندبرغ
، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، قبل أن يتم لاحقا إعلام تمديدها شهرين آخرين.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.