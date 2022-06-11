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مصر... الإعدام شنقا بحق قاتل كاهن مسيحي
مصر... الإعدام شنقا بحق قاتل كاهن مسيحي
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالإعدام على قاتل كاهن مسيحي في محافظة الإسكندرية، في واقعة تعود إلى شهر أبريل/نيسان الماضي. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:29+0000
2022-06-11T12:29+0000
العالم العربي
مصر
إعدام
كاهن
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وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت بالإعدام شنقا في حق المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بحي كرموز.وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة، والتي جاء فيها أن المتهم "سبق له وأن اعتقل لمدة 20 عامًا، ومدح الجماعة الإسلامية في التحقيقات وتعمد قتله". وفقا للصحيفة.وكان المدان قد طعن القتيل بسلاح أبيض أمام بوابات أحد شواطئ المحافظة الساحلية، عقب مغادرته اجتماعا كنسيا.وكانت الفحوصات السابقة أثبتت عدم معاناة المدان من أي حالة نفسية وقت ارتكابه الجريمة كما ادعى وقت إلقاء القبض عليه.
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العالم العربي, مصر, إعدام, كاهن

مصر... الإعدام شنقا بحق قاتل كاهن مسيحي

12:29 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالإعدام على قاتل كاهن مسيحي في محافظة الإسكندرية، في واقعة تعود إلى شهر أبريل/نيسان الماضي.
وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت بالإعدام شنقا في حق المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بحي كرموز.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة، والتي جاء فيها أن المتهم "سبق له وأن اعتقل لمدة 20 عامًا، ومدح الجماعة الإسلامية في التحقيقات وتعمد قتله". وفقا للصحيفة.

وكان المدان قد طعن القتيل بسلاح أبيض أمام بوابات أحد شواطئ المحافظة الساحلية، عقب مغادرته اجتماعا كنسيا.

وكانت الفحوصات السابقة أثبتت عدم معاناة المدان من أي حالة نفسية وقت ارتكابه الجريمة كما ادعى وقت إلقاء القبض عليه.
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