مصر... الإعدام شنقا بحق قاتل كاهن مسيحي
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
© AP Photo / Nariman El-Mofty
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالإعدام على قاتل كاهن مسيحي في محافظة الإسكندرية، في واقعة تعود إلى شهر أبريل/نيسان الماضي.
وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت بالإعدام شنقا في حق المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بحي كرموز.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة، والتي جاء فيها أن المتهم "سبق له وأن اعتقل لمدة 20 عامًا، ومدح الجماعة الإسلامية في التحقيقات وتعمد قتله". وفقا للصحيفة.
وكان المدان قد طعن القتيل بسلاح أبيض أمام بوابات أحد شواطئ المحافظة الساحلية، عقب مغادرته اجتماعا كنسيا.
وكانت الفحوصات السابقة أثبتت عدم معاناة المدان من أي حالة نفسية وقت ارتكابه الجريمة كما ادعى وقت إلقاء القبض عليه.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة، والتي جاء فيها أن المتهم "سبق له وأن اعتقل لمدة 20 عامًا، ومدح الجماعة الإسلامية في التحقيقات وتعمد قتله". وفقا للصحيفة.
وكان المدان قد طعن القتيل بسلاح أبيض أمام بوابات أحد شواطئ المحافظة الساحلية، عقب مغادرته اجتماعا كنسيا.
وكانت الفحوصات السابقة أثبتت عدم معاناة المدان من أي حالة نفسية وقت ارتكابه الجريمة كما ادعى وقت إلقاء القبض عليه.