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https://arabic.sputniknews.com/20220611/مقتل-الأسير-المحرر-سميح-عمارنة-بعد-إصابته-في-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-بلدة-يعبد-قبل-أسابيع-1063421290.html
مقتل الأسير المحرر سميح عمارنة بعد إصابته في اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة يعبد قبل أسابيع
مقتل الأسير المحرر سميح عمارنة بعد إصابته في اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة يعبد قبل أسابيع
قتل الشاب الفلسطيني سميح جمال عمارنة، اليوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:21+0000
2022-06-11T09:21+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "الشاب سميح جمال عمارنة، استشهد اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وكان عمارنة أصيب الأسبوع المالضي بجروح خطيرة، خلال المواجهات العنيفة التي دارت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة يعبد، وتفجير منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي البلدة، ودارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيين، قتل خلالها شاب فلسطيني، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الجامعة-العربية-تطالب-مجلس-الأمن-بإلزام-إسرائيل-بإنهاء-احتلال-فلسطين-1063140208.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل الأسير المحرر سميح عمارنة بعد إصابته في اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة يعبد قبل أسابيع

09:21 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية شعبية لرفع العلم الفلسطيني شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية شعبية لرفع العلم الفلسطيني شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل الشاب الفلسطيني سميح جمال عمارنة، اليوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "الشاب سميح جمال عمارنة، استشهد اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
الجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة، جامعة الدول العربية، 13 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين
5 يونيو, 18:44 GMT
وكان عمارنة أصيب الأسبوع المالضي بجروح خطيرة، خلال المواجهات العنيفة التي دارت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة يعبد، وتفجير منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي البلدة، ودارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيين، قتل خلالها شاب فلسطيني، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي.
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