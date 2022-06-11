https://arabic.sputniknews.com/20220611/مقتل-شخصين-برصاص-الشرطة-خلال-احتجاجات-في-الهند-على-التصريحات-المسيئة-للنبي-محمد-1063417505.html

مقتل شخصين برصاص الشرطة خلال احتجاجات في الهند على التصريحات المسيئة للنبي محمد

مقتل شخصين برصاص الشرطة خلال احتجاجات في الهند على التصريحات المسيئة للنبي محمد

أفاد ضابط شرطة، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية أطلقت النار نحو المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس في عدد من المناطق بسبب التصريحات المسيئة للنبي محمد... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T06:47+0000

2022-06-11T06:47+0000

2022-06-11T06:47+0000

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ونقلت "فرانس برس"، عن الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، قوله إن "الشرطة الهندية اضطرت إلى فتح النار لتفريق المتظاهرين وأصيب بعضهم بالرصاص، ما أسفر عن مقتل اثنين".وأضاف الضابط أن المحتجين تحدوا أوامرهم بعدم السير من مسجد إلى سوق وألقوا الزجاجات المكسورة والحجارة عندما حاولت الشرطة تفريق المسيرة بالهراوات. وأوضح أن السلطات قطعت الإنترنت في المدينة وفرضت حظر تجول.وفي ولاية أوتار براديش، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد واحد على الأقل بعد أن نظمت عدة مظاهرات في أنحاء الولاية الشمالية.وقال أفانيش أواستي، السكرتير الحكومي البارز في الولاية، إن معظم الاحتجاجات انتهت بشكل سلمي، لكن المتظاهرين في بعض المدن ألقوا الحجارة على الشرطة وأصابوا ضابطا واحدا على الأقل.بينما صرح ضابط الشرطة في الولاية براشانت كومار، بأنه تم اعتقال ما يصل إلى 136 متظاهرا من 6 مقاطعات حول ولاية أوتار براديش.وشهدت المدن في جميع أنحاء الهند مظاهرات كبيرة يوم الجمعة، حيث أحرقت بعض الحشود دمى لنوبور شارما المتحدثة باسم حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي أثارت تعليقاتها الضجة.وكان الغضب قد اجتاح العالم الإسلامي منذ الأسبوع الماضي، بسبب تصريح المتحدثة عن زواج النبي محمد (ص) بالسيدة عائشة في برنامج مناظرة تلفزيوني.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/القصة-الكاملة-لما-حدث-في-الهند-هاشتاغ-إلا-رسول-الله-يا-مودي-يتصدر-وسط-غضب-إسلامي-وعربي-1063169551.html

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