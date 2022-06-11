https://arabic.sputniknews.com/20220611/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-نحو-30-آخرين-بانفجار-لغم-جنوبي-سوريا-1063419900.html
مقتل 5 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين بانفجار لغم جنوبي سوريا
مقتل 5 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين بانفجار لغم جنوبي سوريا
قتل 5 مدنيين وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار لغم عند مرور حافلة بريف درعا جنوبي سوريا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T08:26+0000
2022-06-11T08:26+0000
2022-06-11T08:26+0000
العالم العربي
انفجار ضخم
لغم
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "استشهاد 5 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين يعملون بحصاد القمح، بانفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا".هذا وقتل طفل وأصيب اثنان آخران، في وقت سابق، بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة دير الزور.وبحسب الوكالة، انفجر لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى "إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/انفجار-لغم-أرضي-يودي-بحياة-طفل-في-مدينة-دير-الزور-السورية-1056230295.html
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العالم العربي, انفجار ضخم, لغم, أخبار سوريا اليوم
مقتل 5 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين بانفجار لغم جنوبي سوريا
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قتل 5 مدنيين وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار لغم عند مرور حافلة بريف درعا جنوبي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "استشهاد 5 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين يعملون بحصاد القمح، بانفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا".
هذا وقتل طفل وأصيب اثنان آخران، في وقت سابق، بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة دير الزور.
وبحسب الوكالة
، انفجر لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى "إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".
ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.