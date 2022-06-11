https://arabic.sputniknews.com/20220611/نائب-رئيس-الوزراء-اليوناني-ينضم-إلى-مجموعة-مجلس-أوروبا-رفيعة-المستوى-1063428906.html
نائب رئيس الوزراء اليوناني ينضم إلى مجموعة مجلس أوروبا رفيعة المستوى
نائب رئيس الوزراء اليوناني ينضم إلى مجموعة مجلس أوروبا رفيعة المستوى
تم تعيين نائب رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية السابق إيفانجيلوس فينيزيلوس كعضو في المجموعة رفيعة المستوى التابعة لمجلس أوروبا، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:06+0000
2022-06-11T12:06+0000
2022-06-11T12:06+0000
العالم
اليونان
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ومن المتوقع أن تقدم المجموعة تقريرا عن دور مجلس أوروبا في تعزيز أهدافه القانونية والقيم الأوروبية وسط العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبعد انسحاب روسيا من المنظمة وتنديدها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب وكالة أنباء أثينا-مقدونيا.وأضافت الوكالة أن الأعضاء الآخرين في المجموعة رفيعة المستوى هم رئيس الوزراء الفرنسي السابق برنار كازينوف، ورئيس الوزراء السلوفاكي السابق إيفيتا راديكوفا، والممثلة السامية السابقة للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيرة الخارجية النرويجية السابقة إين إريكسن سورييد، ورئيس البرلمان الأندوري السابق جوزيب داليرس كودينا.كان فينيزيلوس أول سياسي أوروبي يسافر إلى كييف لتهنئة النظام الجديد بوصوله إلى السلطة بعد انقلاب فبراير 2014 الذي حدث أثناء الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي. بعد زيارة كييف، قال السياسي للصحفيين إن اليونان، بصفتها رئيس الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، لا ترى أي سبب لعدم الاعتراف بالحكومة الأوكرانية الجديدة، وأكد أن الكتلة ستعارض مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والفاشية والنازية ، بما في ذلك في أوكرانيا. .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اليونان
نائب رئيس الوزراء اليوناني ينضم إلى مجموعة مجلس أوروبا رفيعة المستوى
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تم تعيين نائب رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية السابق إيفانجيلوس فينيزيلوس كعضو في المجموعة رفيعة المستوى التابعة لمجلس أوروبا، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد دور جديد لهذه الهيئة بعد انسحاب روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم السبت.
ومن المتوقع أن تقدم المجموعة تقريرا عن دور مجلس أوروبا في تعزيز أهدافه القانونية والقيم الأوروبية وسط العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبعد انسحاب روسيا من المنظمة وتنديدها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب وكالة أنباء أثينا-مقدونيا.
وأضافت الوكالة أن الأعضاء الآخرين في المجموعة رفيعة المستوى هم رئيس الوزراء الفرنسي السابق برنار كازينوف، ورئيس الوزراء السلوفاكي السابق إيفيتا راديكوفا، والممثلة السامية السابقة للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيرة الخارجية النرويجية السابقة إين إريكسن سورييد، ورئيس البرلمان الأندوري السابق جوزيب داليرس كودينا.
كان فينيزيلوس أول سياسي أوروبي يسافر إلى كييف لتهنئة النظام الجديد بوصوله إلى السلطة بعد انقلاب فبراير 2014 الذي حدث أثناء الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي. بعد زيارة كييف، قال السياسي للصحفيين إن اليونان، بصفتها رئيس الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، لا ترى أي سبب لعدم الاعتراف بالحكومة الأوكرانية الجديدة، وأكد أن الكتلة ستعارض مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والفاشية والنازية ، بما في ذلك في أوكرانيا. .