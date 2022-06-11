https://arabic.sputniknews.com/20220611/نجلاء-بدر-تتهم-فندقا-شهيرا-برفض-إقامتها-دون-زوجها-1063457789.html
نجلاء بدر تتهم فندقا شهيرا برفض إقامتها دون زوجها
نجلاء بدر تتهم فندقا شهيرا برفض إقامتها دون زوجها
اتهمت الممثلة المصرية، نجلاء بدر، فندقا شهيرا في مدينة العلمين الجديدة برفض إقامتها بمفردها فيه، مؤكدة أن الفندق منعها من الإقامة به دون زوجها. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T20:59+0000
2022-06-11T20:59+0000
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وكتبت نجلاء عبر حسابها على "فيسبوك" ما حدث معها، إلا أن إدارة الفندق قالت إن ما قالته نجلاء غير صحيح وأن "الحقيقة أن نجلاء بدر ومذيعة صديقتها حضرتا إلى الفندق دون حجز مسبق، ولم يكن هناك غرف فارغة".وردت نجلاء على إدارة الفندق في منشور جديد وكتبت فيه: "يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق، وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين، الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية".وتابعت: "في فندق بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة فيه لمهمة عمل في الساحل الشمالي، ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف، وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل (يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة برضه غير مسموح مع إن الحجز تم قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبوله وتمت إجراءات الدخول".وقالت نجلاء: "للأسف كل مجهودات الدولة لتنشيط السياحة بتروح هدر، سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني؛ هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتى لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر".ونقل موقع الدستور عن مصادر في وزارة السياحة أنه "لا يوجد قانون أو لائحة تمنع إقامة السيادات بمفردهم في الفنادق المصرية"، وأضافت المصادر أن "أي فندق يمنع إقامة أي سيدة فهو تصرف غير مسئول فالفنادق المصرية ترحب بكل النزلاء السيدات سواء من المصريين أو الأشقاء العرب أو الأجانب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, مصر, أخبار مصر الآن
نجلاء بدر تتهم فندقا شهيرا برفض إقامتها دون زوجها
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اتهمت الممثلة المصرية، نجلاء بدر، فندقا شهيرا في مدينة العلمين الجديدة برفض إقامتها بمفردها فيه، مؤكدة أن الفندق منعها من الإقامة به دون زوجها.
وكتبت نجلاء عبر حسابها على "فيسبوك" ما حدث معها، إلا أن إدارة الفندق قالت إن ما قالته نجلاء غير صحيح وأن "الحقيقة أن نجلاء بدر ومذيعة صديقتها حضرتا إلى الفندق دون حجز مسبق، ولم يكن هناك غرف فارغة".
وردت نجلاء على إدارة الفندق في منشور جديد وكتبت فيه: "يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق، وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين، الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية".
وتابعت: "في فندق بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة فيه لمهمة عمل في الساحل الشمالي، ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف، وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل (يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة برضه غير مسموح مع إن الحجز تم قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبوله وتمت إجراءات الدخول".
وقالت نجلاء: "للأسف كل مجهودات الدولة لتنشيط السياحة بتروح هدر، سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني؛ هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتى لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر".
ونقل موقع الدستور
عن مصادر في وزارة السياحة أنه "لا يوجد قانون أو لائحة تمنع إقامة السيادات بمفردهم في الفنادق المصرية"، وأضافت المصادر أن "أي فندق يمنع إقامة أي سيدة فهو تصرف غير مسئول فالفنادق المصرية ترحب بكل النزلاء السيدات سواء من المصريين أو الأشقاء العرب أو الأجانب".