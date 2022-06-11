https://arabic.sputniknews.com/20220611/نصائح-لتجنب-الإصابة-بضربات-الشمس-والإجهاد-الحراري-1063456164.html
نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري
نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري
وجهت وزارة الصحة المصرية عدة نصائح للوقاية من الإصابة بـ"ضربات الشمس" والإجهاد الحراري، تزامنا مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وقرب حلول فصل الصيف. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T20:20+0000
2022-06-11T20:20+0000
2022-06-11T20:20+0000
درجات الحرارة اليوم
الصحة
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جاء هذا في بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".ونصح حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة بالإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.كما نصح بارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.وقال عبد الغفار إنه يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس عرضة للإصابة بضربات الشمس.وحث المتحدث على الاستحمام يوميا بماء فاتر، وتجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين قال إنه يجب عليهم الامتناع عن التعرض للشمس.وقال عبد الغفار إن الرضع وصغار الأطفال، وكبار السن (فوق 65 عاما) والمرضى المعرضين للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، هم الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري، لذا يجب عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.ونصحت وزارة الصحة بتجنيب الأطفال اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، ما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الأرصاد-المصرية-تعلن-حدوث-تغير-في-درجات-الحرارة--1063451571.html
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درجات الحرارة اليوم, الصحة
نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري
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وجهت وزارة الصحة المصرية عدة نصائح للوقاية من الإصابة بـ"ضربات الشمس" والإجهاد الحراري، تزامنا مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وقرب حلول فصل الصيف.
جاء هذا في بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".
ونصح حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة بالإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.
كما نصح بارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري
.
وقال عبد الغفار إنه يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس عرضة للإصابة بضربات الشمس.
وحث المتحدث على الاستحمام يوميا بماء فاتر، وتجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين قال إنه يجب عليهم الامتناع عن التعرض للشمس.
وقال عبد الغفار إن الرضع وصغار الأطفال، وكبار السن (فوق 65 عاما) والمرضى المعرضين للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، هم الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري، لذا يجب عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.
ونصحت وزارة الصحة بتجنيب الأطفال اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، ما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.