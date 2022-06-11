عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/نصائح-لتجنب-الإصابة-بضربات-الشمس-والإجهاد-الحراري-1063456164.html
نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري
نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري
وجهت وزارة الصحة المصرية عدة نصائح للوقاية من الإصابة بـ"ضربات الشمس" والإجهاد الحراري، تزامنا مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وقرب حلول فصل الصيف. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T20:20+0000
2022-06-11T20:20+0000
درجات الحرارة اليوم
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104086/39/1040863945_0:124:2398:1473_1920x0_80_0_0_8ca5da504f68a20ec8d349c892433a4b.jpg
جاء هذا في بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".ونصح حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة بالإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.كما نصح بارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.وقال عبد الغفار إنه يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس عرضة للإصابة بضربات الشمس.وحث المتحدث على الاستحمام يوميا بماء فاتر، وتجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين قال إنه يجب عليهم الامتناع عن التعرض للشمس.وقال عبد الغفار إن الرضع وصغار الأطفال، وكبار السن (فوق 65 عاما) والمرضى المعرضين للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، هم الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري، لذا يجب عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.ونصحت وزارة الصحة بتجنيب الأطفال اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، ما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الأرصاد-المصرية-تعلن-حدوث-تغير-في-درجات-الحرارة--1063451571.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104086/39/1040863945_135:0:2263:1596_1920x0_80_0_0_6e8b62fc4f6756d95fcd97955d54795e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
درجات الحرارة اليوم, الصحة

نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

20:20 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورميزان حرارة
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وجهت وزارة الصحة المصرية عدة نصائح للوقاية من الإصابة بـ"ضربات الشمس" والإجهاد الحراري، تزامنا مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وقرب حلول فصل الصيف.
جاء هذا في بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
الأرصاد المصرية تعلن حدوث تغير في درجات الحرارة
19:25 GMT
ونصح حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة بالإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.
كما نصح بارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.
وقال عبد الغفار إنه يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس عرضة للإصابة بضربات الشمس.
وحث المتحدث على الاستحمام يوميا بماء فاتر، وتجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين قال إنه يجب عليهم الامتناع عن التعرض للشمس.
وقال عبد الغفار إن الرضع وصغار الأطفال، وكبار السن (فوق 65 عاما) والمرضى المعرضين للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، هم الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري، لذا يجب عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.
ونصحت وزارة الصحة بتجنيب الأطفال اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، ما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала