https://arabic.sputniknews.com/20220611/هيئة-الإفتاء-بالمغرب-تستنكر-مضمون-فيلم-سيدة-الجنة-وترفض-تزوير-التاريخ-والإساءة-للمسلمين-1063449313.html
هيئة الإفتاء بالمغرب تستنكر مضمون فيلم "سيدة الجنة" وترفض تزوير التاريخ والإساءة للمسلمين
هيئة الإفتاء بالمغرب تستنكر مضمون فيلم "سيدة الجنة" وترفض تزوير التاريخ والإساءة للمسلمين
أعلن المجلس العلمي الأعلى في المغرب عن بالغ استنكاره لما ورد في فيلم تم إنتاجه مؤخرا تحت عنوان "سيدة الجنة"، وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T17:27+0000
2022-06-11T17:27+0000
2022-06-11T17:27+0000
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الرباط - سبوتنيك. وأضاف البيان: "إن المجلس العلمي الأعلى يعبر عن استنكاره الشديد لما ورد في هذا الشريط المشؤوم، وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي، هذا التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات".وأوضح المجلس في بيانه أنه "تبين له، بعد اطلاعه على ما ورد إجمالا في هذا الفيلم، أن كاتبه ينتمي لتيار شيعي، نزعت منه الجنسية الكويتية نظرا لأفكاره المتطرفة".وأضاف أن "الفيلم قد تجرأ بتحيز مقيت على استعمال شخص السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله، لأغراض تناقض روح الدين وحقيقة التاريخ"، مشددا على أن "المقام الأرفع للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند جميع المسلمين وجميع المسلمات لا يحتاج إلى استعمال هذا التلبيس المنكر للكلام عنها".وأكد المجلس العلمي الأعلى أن "الافتراء على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، الذي خصه رسول الله، بأعظم الشهادات، من فضائح هذا الشريط".واعتبر المجلس أن "من يقفون وراء هذا الفيلم يهدفون إلى تحقيق الشهرة والإثارة، والترويج لمنتوجهم، وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة والمتابعة، من خلال المس بمشاعر المسلمين وإثارة النزعات الدينية".وأهاب المجلس بالسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع.وأثار فيلم "سيدة الجنة" الذي يحكي قصة السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الكريم محمد غضبا واسعا بعد عرضه في بريطانيا وخرجت مظاهرات طالبت بوقف عرضه، وقام مئات الأشخاص بالاعتصام أمام دور السينما في مدن بريطانية عدة.كما وقع أكثر من 120 ألف شخص عريضة يدعون فيها إلى سحب الفيلم من قاعات السينما في بريطانيا.وإثر ذلك قامت شبكة دور السينما البريطانية "سيني ورلد" بسحب الفيلم من جميع دور العرض السينمائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/إلغاء-عرض-فيلم-عن-ابنة-النبي-محمد-في-المملكة-المتحدة-بسبب-احتجاجات-لمسلمين-1063248178.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
هيئة الإفتاء بالمغرب تستنكر مضمون فيلم "سيدة الجنة" وترفض تزوير التاريخ والإساءة للمسلمين
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أعلن المجلس العلمي الأعلى في المغرب عن بالغ استنكاره لما ورد في فيلم تم إنتاجه مؤخرا تحت عنوان "سيدة الجنة"، وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي.
الرباط - سبوتنيك. وأضاف البيان: "إن المجلس العلمي الأعلى يعبر عن استنكاره الشديد لما ورد في هذا الشريط المشؤوم، وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي، هذا التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين
، وترفضه كل الشعوب، لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات".
وأوضح المجلس في بيانه أنه "تبين له، بعد اطلاعه على ما ورد إجمالا في هذا الفيلم، أن كاتبه ينتمي لتيار شيعي، نزعت منه الجنسية الكويتية نظرا لأفكاره المتطرفة".
وأضاف أن "الفيلم قد تجرأ بتحيز مقيت على استعمال شخص السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله، لأغراض تناقض روح الدين وحقيقة التاريخ"، مشددا على أن "المقام الأرفع للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند جميع المسلمين وجميع المسلمات لا يحتاج إلى استعمال هذا التلبيس المنكر للكلام عنها".
وأكد المجلس العلمي الأعلى أن "الافتراء على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، الذي خصه رسول الله، بأعظم الشهادات، من فضائح هذا الشريط".
واعتبر المجلس أن "من يقفون وراء هذا الفيلم يهدفون إلى تحقيق الشهرة والإثارة، والترويج لمنتوجهم، وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة والمتابعة، من خلال المس بمشاعر المسلمين وإثارة النزعات الدينية".
وأهاب المجلس بالسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع.
وأثار فيلم "سيدة الجنة" الذي يحكي قصة السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الكريم محمد غضبا واسعا بعد عرضه في بريطانيا
وخرجت مظاهرات طالبت بوقف عرضه، وقام مئات الأشخاص بالاعتصام أمام دور السينما في مدن بريطانية عدة.
كما وقع أكثر من 120 ألف شخص عريضة يدعون فيها إلى سحب الفيلم من قاعات السينما في بريطانيا.
وإثر ذلك قامت شبكة دور السينما البريطانية "سيني ورلد" بسحب الفيلم من جميع دور العرض السينمائية.