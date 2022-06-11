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https://arabic.sputniknews.com/20220611/واتسآب-أمامه-حتى-يوليو-للامتثال-لقانون-المستهلك-في-الاتحاد-الأوروبي-1063433102.html
واتسآب أمامه حتى يوليو للامتثال لقانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي
واتسآب أمامه حتى يوليو للامتثال لقانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي
منحت المفوضية الأوروبية مهلة لتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" حتى الشهر المقبل، من أجل امتثاله لقانون ‏المستهلك في الاتحاد الأوروبي.‏ 11.06.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت في بيان لها، يوم الأربعاء الماضي، إن "واتسآب" أمامه حتى يوليو/ تموز لإثبات أن تحديث سياسة الخصوصية الذي قدمه في شهر يناير/ كانون الثاني يتوافق مع قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع "تيك كرانش".وأضاف المنظمون الأوروبيون أن رد شركة "واتسآب" في شهر مارس/ آذار لم يقنعهم، مما دفعهم إلى إرسال خطاب ثان لها في يوم الأربعاء الماضي.وأوضحت منظمة المستهلك الأوروبية والشبكة الأوروبية لسلطات المستهلكين، أن "واتسآب" لم يشرح تغييرات الخصوصية التي أجراها بلغة واضحة ومفهومة، مما يعد انتهاكا لقانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وفقا لاعتباراته.وشدد رئيس العدل في المفوضية، ديدييه رايندرز في بيان: "يجب أن يضمن "واتسآب" أن المستخدمين يفهمون ما يوافقون عليه، وكيف يتم استخدام بياناتهم الشخصية للأغراض التجارية، لا سيما لتقديم الخدمات للشركاء التجاريين".وكانت شبكة تعاون حماية المستهلك، المكونة من هيئات رقابة وطنية للمستهلكين، وبدعم من المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، أرسلت رسالة إلى "واتسآب" في شهر يناير، تطالب بتوضيحات تتعلق بسياسة الخصوصية المحدثة من جانب تطبيق التراسل الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/خبراء-أمنيون-يحذرون-من-قانون-الاتحاد-الأوروبي-الجديد-قد-يطيح-بأعظم-ميزات-واتسآب-1060605850.html
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مجتمع, منوعات, أخبار الاتحاد الأوروبي

واتسآب أمامه حتى يوليو للامتثال لقانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي

12:52 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREبرنامج "واتساب"
برنامج واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
برنامج "واتساب"
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
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منحت المفوضية الأوروبية مهلة لتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" حتى الشهر المقبل، من أجل امتثاله لقانون ‏المستهلك في الاتحاد الأوروبي.‏
وقالت في بيان لها، يوم الأربعاء الماضي، إن "واتسآب" أمامه حتى يوليو/ تموز لإثبات أن تحديث سياسة الخصوصية الذي قدمه في شهر يناير/ كانون الثاني يتوافق مع قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع "تيك كرانش".
وأضاف المنظمون الأوروبيون أن رد شركة "واتسآب" في شهر مارس/ آذار لم يقنعهم، مما دفعهم إلى إرسال خطاب ثان لها في يوم الأربعاء الماضي.
وأوضحت منظمة المستهلك الأوروبية والشبكة الأوروبية لسلطات المستهلكين، أن "واتسآب" لم يشرح تغييرات الخصوصية التي أجراها بلغة واضحة ومفهومة، مما يعد انتهاكا لقانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وفقا لاعتباراته.
واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
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29 مارس, 11:42 GMT
وشدد رئيس العدل في المفوضية، ديدييه رايندرز في بيان: "يجب أن يضمن "واتسآب" أن المستخدمين يفهمون ما يوافقون عليه، وكيف يتم استخدام بياناتهم الشخصية للأغراض التجارية، لا سيما لتقديم الخدمات للشركاء التجاريين".
وكانت شبكة تعاون حماية المستهلك، المكونة من هيئات رقابة وطنية للمستهلكين، وبدعم من المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، أرسلت رسالة إلى "واتسآب" في شهر يناير، تطالب بتوضيحات تتعلق بسياسة الخصوصية المحدثة من جانب تطبيق التراسل الأمريكي.
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