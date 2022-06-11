https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-الخارجية-اللبناني-اليونان-أبلغتنا-أن-السفينة-التي-استقدمتها-تل-أبيب-ليست-ملكا-لأثينا-1063421639.html
وزير الخارجية اللبناني: اليونان أبلغتنا أن السفينة التي استقدمتها تل أبيب ليست ملكا لأثينا
وزير الخارجية اللبناني: اليونان أبلغتنا أن السفينة التي استقدمتها تل أبيب ليست ملكا لأثينا
أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن اليونان أبلغت بلاده عدم ملكيتها للسفينة التي استقدمتها إسرائيل إلى حقل كاريش. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:27+0000
2022-06-11T09:27+0000
2022-06-11T09:27+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لتصريحات لـ "الميادين"، أكد بو حبيب أن الإبلاغ تم عن طريق القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في أثينا.وقال: "وزارة الخارجية اليونانية استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية في أثينا"، وأبلغتها أنّ "سفينة الاستخراج الموجودة في البحر المتوسط ليست ملكاً للحكومة اليونانية".وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت أن سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه، كانت قد دخلت إلى محيط حقل كاريش، لافتة إلى أنها تعدت الخط 29، بحيث أصبحت قريبة من الخط 23، في منطقة النزاع مع لبنان بمسافة 5 كلم.ولفت نصر الله إلى أنه "لدينا فرصة ذهبية لاستخراج ثرواتنا في مياهنا خاصة في ظل الحرب الأوكرانية والحاجة للغاز"، مؤكدا: "لديكم مقاومة تستطيع أن تقول للعدو.. إذا منعتم لبنان من التنقيب عن الطاقة ستمنعكم ولن تأتي أي شركة إلى حقل كاريش".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/حسن-نصر-الله-إرسال-إسرائيل-سفينة-استخراج-وتخزين-للغاز-إلى-حقل-كاريش-اعتداء-على-لبنان-1063355234.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية اللبناني: اليونان أبلغتنا أن السفينة التي استقدمتها تل أبيب ليست ملكا لأثينا
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أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن اليونان أبلغت بلاده عدم ملكيتها للسفينة التي استقدمتها إسرائيل إلى حقل كاريش.
ووفقا لتصريحات لـ "الميادين
"، أكد بو حبيب أن الإبلاغ تم عن طريق القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في أثينا.
وقال: "وزارة الخارجية اليونانية استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية
في أثينا"، وأبلغتها أنّ "سفينة الاستخراج الموجودة في البحر المتوسط ليست ملكاً للحكومة اليونانية".
لكن بوحبيب لفت إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية تم إبلاغها بأنّ هناك بحّارة يونانيين على متن السفينة التي استقدمتها تل أبيب إلى حقل كاريش.
وكانت وسائل إعلام لبنانية
قد أكدت أن سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه، كانت قد دخلت إلى محيط حقل كاريش، لافتة إلى أنها تعدت الخط 29، بحيث أصبحت قريبة من الخط 23، في منطقة النزاع مع لبنان بمسافة 5 كلم.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، قد علق على استخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل قائلا: "هم يريدون أن يتخلى لبنان عن أهم قوة في استخراج نفطه وغازه"، مشيرا إلى أن "لبنان اليوم أشد عوزاً لاستخراج ثرواته من مياهه التي تقدر بمئات المليارات.. فلماذا لا تستخرج؟".
ولفت نصر الله
إلى أنه "لدينا فرصة ذهبية لاستخراج ثرواتنا في مياهنا خاصة في ظل الحرب الأوكرانية والحاجة للغاز"، مؤكدا: "لديكم مقاومة تستطيع أن تقول للعدو.. إذا منعتم لبنان من التنقيب عن الطاقة ستمنعكم ولن تأتي أي شركة إلى حقل كاريش".