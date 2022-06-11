https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-الدفاع-الأمريكي-لا-يستبعد-إرسال-سفن-حربية-أمريكية-إلى-البحر-الأسود-1063415282.html

وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد إرسال سفن حربية أمريكية إلى البحر الأسود

وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد إرسال سفن حربية أمريكية إلى البحر الأسود

لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إرسال سفن حربية لمرافقة شحنات الحبوب إلى خارج الموانئ في البحر الأسود، لكنه أكد أنه يريد البحث عن حل دبلوماسي أولا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T02:50+0000

2022-06-11T02:50+0000

2022-06-11T03:05+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن يوم الجمعة، خلال مناقشة في حوار شانغريلا في سنغافورة، عندما سئل عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام السفن الحربية لمرافقة شحنات الحبوب في البحر الأسود: "عندما تسأل عما إذا كان بإمكان جيوشنا في المنطقة والعالم الآخر إضافة قيمة أم لا، بالطبع يمكننا ذلك".وأضاف: "لكننا نريد دائما البحث عن حل دبلوماسي أولا، وأرى الكثير من التحركات المستمرة في ذلك في هذا المجال ونحن نتحدث".وفي 3 يونيو، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنه يجب على كندا الاستعداد لإرسال سفن حربية وسفن شحن إلى الموانئ البحرية الأوكرانية في البحر الأسود لتأمين صادرات الحبوب.وأضافت إنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش قمة الأمريكتين، التي عقدت هذا الأسبوع في لوس أنجلوس، لمناقشة تأمين تصدير الحبوب من أوكرانيا.واجتمع وزيرا خارجية روسيا وتركيا في أنقرة يوم الأربعاء لمناقشة خيارات استئناف تصدير الحبوب في البحر الأسود.ورحبت موسكو بمساعدة أنقرة المحتملة في تطهير موانئ البحر الأسود من الألغام المزروعة في أوكرانيا، والتي تقول إنها السبب الجذري للشحنات المتوقفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجيش-الأمريكي-الولايات-المتحدة-تجد-صعوبة-كبيرة-في-الحفاظ-على-معنويات-القوات-الأوكرانية-1062944870.html

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