عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-الدفاع-الأمريكي-لا-يستبعد-إرسال-سفن-حربية-أمريكية-إلى-البحر-الأسود-1063415282.html
وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد إرسال سفن حربية أمريكية إلى البحر الأسود
وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد إرسال سفن حربية أمريكية إلى البحر الأسود
لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إرسال سفن حربية لمرافقة شحنات الحبوب إلى خارج الموانئ في البحر الأسود، لكنه أكد أنه يريد البحث عن حل دبلوماسي أولا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T02:50+0000
2022-06-11T03:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102231/53/1022315383_0:43:3282:1889_1920x0_80_0_0_cfe04428dcd8bdc979c8670937af7813.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن يوم الجمعة، خلال مناقشة في حوار شانغريلا في سنغافورة، عندما سئل عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام السفن الحربية لمرافقة شحنات الحبوب في البحر الأسود: "عندما تسأل عما إذا كان بإمكان جيوشنا في المنطقة والعالم الآخر إضافة قيمة أم لا، بالطبع يمكننا ذلك".وأضاف: "لكننا نريد دائما البحث عن حل دبلوماسي أولا، وأرى الكثير من التحركات المستمرة في ذلك في هذا المجال ونحن نتحدث".وفي 3 يونيو، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنه يجب على كندا الاستعداد لإرسال سفن حربية وسفن شحن إلى الموانئ البحرية الأوكرانية في البحر الأسود لتأمين صادرات الحبوب.وأضافت إنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش قمة الأمريكتين، التي عقدت هذا الأسبوع في لوس أنجلوس، لمناقشة تأمين تصدير الحبوب من أوكرانيا.واجتمع وزيرا خارجية روسيا وتركيا في أنقرة يوم الأربعاء لمناقشة خيارات استئناف تصدير الحبوب في البحر الأسود.ورحبت موسكو بمساعدة أنقرة المحتملة في تطهير موانئ البحر الأسود من الألغام المزروعة في أوكرانيا، والتي تقول إنها السبب الجذري للشحنات المتوقفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجيش-الأمريكي-الولايات-المتحدة-تجد-صعوبة-كبيرة-في-الحفاظ-على-معنويات-القوات-الأوكرانية-1062944870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102231/53/1022315383_355:0:2928:1930_1920x0_80_0_0_0965077cb67f0a41da0bb248f1b38c67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد إرسال سفن حربية أمريكية إلى البحر الأسود

02:50 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 03:05 GMT 11.06.2022)
© AFP 2022 / Daniel Mihailescuسفن الناتو في البحر الأسود
سفن الناتو في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
تابعنا عبرTelegram
لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إرسال سفن حربية لمرافقة شحنات الحبوب إلى خارج الموانئ في البحر الأسود، لكنه أكد أنه يريد البحث عن حل دبلوماسي أولا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن يوم الجمعة، خلال مناقشة في حوار شانغريلا في سنغافورة، عندما سئل عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام السفن الحربية لمرافقة شحنات الحبوب في البحر الأسود: "عندما تسأل عما إذا كان بإمكان جيوشنا في المنطقة والعالم الآخر إضافة قيمة أم لا، بالطبع يمكننا ذلك".
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية
1 يونيو, 00:03 GMT
وأضاف: "لكننا نريد دائما البحث عن حل دبلوماسي أولا، وأرى الكثير من التحركات المستمرة في ذلك في هذا المجال ونحن نتحدث".
وفي 3 يونيو، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنه يجب على كندا الاستعداد لإرسال سفن حربية وسفن شحن إلى الموانئ البحرية الأوكرانية في البحر الأسود لتأمين صادرات الحبوب.
وأضافت إنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش قمة الأمريكتين، التي عقدت هذا الأسبوع في لوس أنجلوس، لمناقشة تأمين تصدير الحبوب من أوكرانيا.
واجتمع وزيرا خارجية روسيا وتركيا في أنقرة يوم الأربعاء لمناقشة خيارات استئناف تصدير الحبوب في البحر الأسود.
ورحبت موسكو بمساعدة أنقرة المحتملة في تطهير موانئ البحر الأسود من الألغام المزروعة في أوكرانيا، والتي تقول إنها السبب الجذري للشحنات المتوقفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала