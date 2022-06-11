https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-الدفاع-الأمريكي-يؤكد-تعزيز-قدرات-تايوان-الدفاعية-ونظيره-الصيني-يتعهد-بالرد-خلال-ساعات-1063436818.html
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد تعزيز قدرات تايوان الدفاعية ونظيره الصيني يتعهد بالرد خلال ساعات
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد تعزيز قدرات تايوان الدفاعية ونظيره الصيني يتعهد بالرد خلال ساعات
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن بلاده ملتزمة بتعزيز قدرات تايوان الدفاعية، مؤكدا أن موقف واشنطن حيال ذلك لم يتغير. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:51+0000
2022-06-11T13:51+0000
2022-06-11T14:09+0000
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وأضاف خلال مؤتمر "حوار شانغريلا" الدفاعي في سنغافورة، اليوم السبت "تحترم الولايات المتحدة سياسة الصين الواحدة"، لكنه شدد على ضرورة "الالتزام بالأمر الواقع حالياً"، وفقا لموقع "الشرق بلومبرغ".وتابع "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين. لا نؤيد استقلال تايوان، ونؤيد بشدة حل الخلافات بين الطرفين بالطرق السلمية".وأكد التزام واشنطن بمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس.وتابع "نشهد خطوات متسارعة من قبل الصين لإخضاع تايوان بالقوة، لقد شهدنا ارتفاعاً كبيراً في النشاطات العسكرية المعادية للصين تجاه تايوان".وكان وزير الدفاع الصيني وي فنغي، قد حذر أمس الجمعة، من أن بلاده "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة.وتنظر بكين إلى تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها أراض تابعة لها، حيث تعهدت بإعادة الجزيرة يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر، وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه القضية في الأشهر الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الصين-لن-نتردد-في-بدء-الحرب-حال-إعلان-تايوان-استقلالها-1063402074.html
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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد تعزيز قدرات تايوان الدفاعية ونظيره الصيني يتعهد بالرد خلال ساعات
13:51 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن بلاده ملتزمة بتعزيز قدرات تايوان الدفاعية، مؤكدا أن موقف واشنطن حيال ذلك لم يتغير.
وأضاف خلال مؤتمر "حوار شانغريلا" الدفاعي في سنغافورة، اليوم السبت "تحترم الولايات المتحدة سياسة الصين الواحدة"، لكنه شدد على ضرورة "الالتزام بالأمر الواقع حالياً"، وفقا لموقع "الشرق بلومبرغ"
.
وتابع "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين. لا نؤيد استقلال تايوان، ونؤيد بشدة حل الخلافات بين الطرفين بالطرق السلمية".
وأكد التزام واشنطن بمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس.
وتابع "نشهد خطوات متسارعة من قبل الصين لإخضاع تايوان بالقوة، لقد شهدنا ارتفاعاً كبيراً في النشاطات العسكرية المعادية للصين تجاه تايوان".
بدوره، قال وزير الدفاع الصيني وي فنجي، إنه سيرد غدا على تصريحات أوستن
، خلال كلمته المقررة في نفس المؤتمر.
وكان وزير الدفاع الصيني وي فنغي، قد حذر أمس الجمعة، من أن بلاده "لن تتردد في بدء حرب
" إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة.
وتنظر بكين إلى تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها أراض تابعة لها، حيث تعهدت بإعادة الجزيرة يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر، وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه القضية في الأشهر الأخيرة.