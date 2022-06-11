https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يطالب-الصين-بتشجيع-بيونغ-يانغ-على-نزع-السلاح-النووي-1063418755.html
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يطالب الصين بتشجيع بيونغ يانغ على نزع السلاح النووي
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يطالب الصين بتشجيع بيونغ يانغ على نزع السلاح النووي
طالب وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي غونغ-سوب، الصين بضرورة تشجيع كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T07:50+0000
2022-06-11T07:50+0000
2022-06-11T07:50+0000
الصين
كوريا الجنوبية
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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب، فقد طالب "لي" الصين بالقيام بدور بناء لتشجيع كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي.مطالبة وزير الدفاع الكوري الجنوبي جاءت خلال لقائه نظيره الصيني وي فنغي، في جلسة محادثات ثنائية على هامش منتدى أمني في سنغافورة مساء أمس الجمعة.وقال البيان: "شدد الوزير لي على حاجة كوريا الجنوبية والصين للعمل معًا لجعل كوريا الشمالية تفهم أن الفوائد التي يمكن أن تجنيها من التخلي عن الأسلحة النووية تفوق تكاليف امتلاك أسلحة نووية".ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد الإعلان عن "افتتاح خطين ساخنين عسكريين ثنائيين إضافيين للمساعدة في منع الاشتباكات العرضية، تماشيا مع اتفاقهما ذي الصلة العام الماضي".يشار إلى أن آخر محادثات مباشرة بين وزيري الدفاع في كوريا الجنوبية والصين كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20210524/سفير-الصين-لدى-كوريا-الجنوبية-بيان-القمة-الأمريكية-الكورية-يستهدفنا-1049056532.html
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الصين, كوريا الجنوبية
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يطالب الصين بتشجيع بيونغ يانغ على نزع السلاح النووي
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طالب وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي غونغ-سوب، الصين بضرورة تشجيع كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب
، فقد طالب "لي" الصين بالقيام بدور بناء لتشجيع كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي.
مطالبة وزير
الدفاع الكوري الجنوبي جاءت خلال لقائه نظيره الصيني وي فنغي، في جلسة محادثات ثنائية على هامش منتدى أمني في سنغافورة مساء أمس الجمعة.
وتسعى سيئول لتأمين التعاون الإقليمي من أجل "وقف استفزازات بيونغ يانغ، وسط المخاوف من احتمال قيامها بإجراء تجربة نووية"، وفقا للبيان.
وقال البيان: "شدد الوزير لي على حاجة كوريا الجنوبية والصين للعمل معًا لجعل كوريا الشمالية تفهم أن الفوائد التي يمكن أن تجنيها من التخلي عن الأسلحة النووية تفوق تكاليف امتلاك أسلحة نووية".
من جانبه أكد وزير الدفاع الصيني وي فنغي، أن بلاده تستهدف "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، وفقا لنص البيان.
ولفت البيان إلى أن اللقاء شهد الإعلان عن "افتتاح خطين ساخنين عسكريين ثنائيين إضافيين للمساعدة في منع الاشتباكات العرضية، تماشيا مع اتفاقهما ذي الصلة العام الماضي".
يشار إلى أن آخر محادثات مباشرة
بين وزيري الدفاع في كوريا الجنوبية والصين كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019.