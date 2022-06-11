https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-الفلاحة-التونسي-يستبعد-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-القمح-هذا-الموسم-1063430351.html

وزير الفلاحة التونسي يستبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا الموسم

وزير الفلاحة التونسي يستبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا الموسم

استبعد وزير الفلاحة التونسي، محمود الياس حمزة، تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي من القمح خلال العام الجاري. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T12:12+0000

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أخبار تونس اليوم

العالم العربي

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ونقلت قناة "نسمة" عن الوزير تصريحات أدلى بها صباح اليوم السبت بالتزامن مع إشارة انطلاق موسم حصاد القمح بولاية باجة.وقال الوزير إن الاكتفاء الذاتي من القمح في تونس "يتم عبر تخصيص مساحة 600 ألف هكتارا لزراعة هذه المادة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي هذا الموسم، ذلك لأن المساحة التي خصصت للقمح لا تتجاوز 500 ألف هكتار".في السياق ذاته، قررت وزارة الفلاح التونسية أن تكون هذه المساحة بالنسبة إلى الموسم الفلاحي المقبل في حدود 800 ألف هكتار، على أن يتم توفير كل مستلزمات النجاح لإدراك الهدف المنشود بتوفير البذور الممتازة والأسمدة.وفي وقت سابق، أشارت تقديرات محلية تونسية، صدرت في مايو/ أيار الماضي، إلى أنه من المتوقع أن تسجل إنتاجية الحبوب في ولاية سيدي بوزيد تراجعا خلال الموسم الحالي.وأرجع التقرير الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد هذا التراجع إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب في هذا الموسم أقل من المواسم الماضية، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر يتعلق بإنتاجية القمح والشعير، التي من المتوقع أن تسجل تراجعا في إنتاجيتها.وأوضحت أنه يجري اتخاذ خطوات احتياطية لمواجهة هذا الوضع منها متابعة مراكز التجميع للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الحبوب في موسم الحصاد.

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