https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-النفط-الليبي-لـسبوتنيك-تعليق-مشاركة-روسيا-باتفاق-أوبك-غير-ممكن--1063430011.html

وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": تعليق مشاركة روسيا باتفاق "أوبك+" غير ممكن

وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": تعليق مشاركة روسيا باتفاق "أوبك+" غير ممكن

صرح وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بأن الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لا يمكن أن تتفق على تعليق مشاركة روسيا في اتفاق مجموعة "أوبك+"... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T12:12+0000

2022-06-11T12:12+0000

2022-06-11T12:12+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

الاتفاق الروسي مع الاوبك

أخبار ليبيا اليوم

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وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان هذا التفاهم قد حدث بالفعل وتأثيره المحتمل على روسيا، "لم يتم التطرق لهذا الموضوع على الإطلاق في الأوبك، ولا أعتقد أن أوبك يمكن أن تأخذ هذا الإجراء، ولا أعتقد أن له تأثير على روسيا لأن الحقيقة روسيا هي، التي ساعدت أوبك في تثبيت السوق لسنوات حتي الآن".ومن جانب آخر، أوضح عون أن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات المتكررة للموانئ والحقول النفطية في ليبيا لم يتم حصرها على وجه التحديد، ولكنها تقارب 60 مليون دولار يوميا.هذا وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، بهدف وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير الماضي، لكن موسكو أكدت أن الجيش الروسي سيحقق جميع أهداف العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسيين.وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا، من المنتجات النفطية المكررة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.وكانت أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة وكبيرة، من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات أكبر في حال قررت روسيا وقف تصدير الغاز بشكل كامل.يذكر أن تحالف "أوبك+"، قد أعلن الخميس الماضي، زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، بمقدار 648 ألف برميل يوميا.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/أمريكا-تأمل-من-أوبك-لعب-دور-بناء-في-إمدادات-الطاقة-العالمية-1063307295.html

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العالم, روسيا, الاتفاق الروسي مع الاوبك, أخبار ليبيا اليوم