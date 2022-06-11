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وزير خارجية العراق: إيران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في أربيل
وزير خارجية العراق: إيران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في أربيل
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية، لم تقدم أي دليل لبغداد، على استخدام الموساد الإسرائيلي، للموقع الذي تعرض للقصف في... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:00+0000
2022-06-11T21:00+0000
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بغداد- سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع فضائية "دجلة" العراقية، إن "الوفد العراقي برئاستي مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصل إلى إيران بصحبة وفد عسكري لطرح عدة أسئلة بشأن القصف الإيراني الصاروخي على أربيل".وأوضح حسين أن الجانب الإيراني أبلغ بغداد، بأن الموساد يستخدم المقر الذي تم استهدافه بالصواريخ في أربيل، دون تقديم أي دليل ملموس أو واضح في هذا الشأن.ولفت حسين إلى أن العراق أبلغ الجانب الإيراني عن اعتراضه على تلك التصرفات، مضيفا "إذا كان لدى إيران معلومات مسبقة عن استخدام الموساد لموقع في أربيل فلماذا لم تطلع الجانب العراقي؟".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في آذار/مارس الماضي، استهداف موقعا قال إنه تابع للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل العراقية.وأدانت حكومة إقليم كردستان حينها الهجوم، وقالت إن القصف استهدف موقعا دينيا وأسفر عن بعض الخسائر المادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-تقول-إن-هجوم-أربيل-استهدف-قاعدة-تجسس-للموساد-وتوجه-دعوة-عاجلة-إلى-الحكومة-العراقية-1059889898.html
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وزير خارجية العراق: إيران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في أربيل

21:00 GMT 11.06.2022
© Sputnik . sputnikوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . sputnik
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية، لم تقدم أي دليل لبغداد، على استخدام الموساد الإسرائيلي، للموقع الذي تعرض للقصف في أربيل في آذار/مارس الماضي.
بغداد- سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع فضائية "دجلة" العراقية، إن "الوفد العراقي برئاستي مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصل إلى إيران بصحبة وفد عسكري لطرح عدة أسئلة بشأن القصف الإيراني الصاروخي على أربيل".
وأوضح حسين أن الجانب الإيراني أبلغ بغداد، بأن الموساد يستخدم المقر الذي تم استهدافه بالصواريخ في أربيل، دون تقديم أي دليل ملموس أو واضح في هذا الشأن.
سفير إيران إلى العراق، إيرج مسجدي خلال مؤتمر صحفي في مدينة البصرة، العراق 11 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
إيران تقول إن هجوم أربيل استهدف "قاعدة تجسس للموساد" وتوجه دعوة عاجلة إلى الحكومة العراقية
14 مارس, 14:02 GMT
ولفت حسين إلى أن العراق أبلغ الجانب الإيراني عن اعتراضه على تلك التصرفات، مضيفا "إذا كان لدى إيران معلومات مسبقة عن استخدام الموساد لموقع في أربيل فلماذا لم تطلع الجانب العراقي؟".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في آذار/مارس الماضي، استهداف موقعا قال إنه تابع للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل العراقية.
وأدانت حكومة إقليم كردستان حينها الهجوم، وقالت إن القصف استهدف موقعا دينيا وأسفر عن بعض الخسائر المادية.
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