https://arabic.sputniknews.com/20220611/وكالة-إبحار-ناقلة-نفط-إيرانية-ثانية-من-منطقة-الخليج-باتجاه-المياه-الفنزويلية-فيديو-1063437427.html
وكالة: إبحار ناقلة نفط إيرانية ثانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية... فيديو
وكالة: إبحار ناقلة نفط إيرانية ثانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية... فيديو
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن "إبحار ناقلة نفط إيرانية ثانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية". 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:54+0000
2022-06-11T13:54+0000
2022-06-11T13:54+0000
أخبار إيران
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأنه "أقيمت مراسم إبحار ثاني ناقلة نفط ايرانية الصنع (من طراز افراماكس) باتجاه فنزويلا؛ وذلك برعاية الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور طهران حاليا".وأضافت الوكالة إنه "تمت تغطية مراسم إبحار الناقلة الإيرانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية، مباشرة وعبر "الفيديو كونفرانس"، بحضور رئيسي البلدين، حيث اطلعا على المراحل المختلفة لتصميم وإنتاج هذه السفينة الإيرانية العابرة للمحيطات".وتابعت: "تم في هذه المراسم اعتماد وثائق تسليم الناقلة "افراماكس" بين مسؤولي شركة "صدرا" الإيرانية المصنعة والجانب الفنزويلي".ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
أخبار إيران
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
وكالة: إبحار ناقلة نفط إيرانية ثانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية... فيديو
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن "إبحار ناقلة نفط إيرانية ثانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية".
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
، بأنه "أقيمت مراسم إبحار ثاني ناقلة نفط ايرانية الصنع (من طراز افراماكس) باتجاه فنزويلا؛ وذلك برعاية الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور طهران حاليا".
وأضافت الوكالة إنه "تمت تغطية مراسم إبحار الناقلة الإيرانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية، مباشرة وعبر "الفيديو كونفرانس"، بحضور رئيسي البلدين، حيث اطلعا على المراحل المختلفة لتصميم وإنتاج هذه السفينة الإيرانية العابرة للمحيطات".
وتابعت: "تم في هذه المراسم اعتماد وثائق تسليم الناقلة "افراماكس" بين مسؤولي شركة "صدرا" الإيرانية المصنعة والجانب الفنزويلي".
ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما
في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم
والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.
وكان مادورو وصل
إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.