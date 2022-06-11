https://arabic.sputniknews.com/20220611/-أسوأ-32-طعاما-ارتبط-بالسرطان-1063451999.html

أسوأ 32 طعاما مرتبطا بالسرطان

أسوأ 32 طعاما مرتبطا بالسرطان

لا عجب أن تلعب البيئة دورا في احتمالية الإصابة بالسرطان من خلال المواد المسرطنة التي لا تقتصر على أشياء مثل التبغ، لكنها أيضا قد توجد في طبقك. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T18:37+0000

2022-06-11T18:37+0000

2022-06-11T18:42+0000

منوعات

الصحة

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تقول الدكتورة، ديبورا لي، من صيدلية "دكتور فوكس" على الإنترنت: "السرطان هو الثاني بعد أمراض القلب التاجية باعتباره السبب الأكثر شيوعا للوفاة في البلدان الغنية في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أنه يمكن الوقاية من نصف حالات السرطان والوفيات باتباع النظام الغذائي الصحيح".وتوضح أن "العامل الأساسي يساهم في تطور السرطان هو الإجهاد التأكسدي. كل يوم، ينتج جسمك الجذور الحرة كمنتج ثانوي لعمليات خلوية مختلفة. هذه الجسيمات المشحونة بالإلكترون تلحق الضرر بالحمض النووي الخاص بك. هذا ما يحدث مع تقدمنا ​​في العمر - تلف الخلايا وتنكس الأنسجة. يدفع الإجهاد التأكسدي تكوين الخلايا السرطانية ونموها".إليكم قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها ما أمكن وفق موقع Eat This, Not That:1.أغذية فائقة المعالجةتستشهد الدكتورة تريسي إيفانز، الحاصلة دكتوراه في علم الأعصاب وماجستير في علم الأعصاب الجزيئي وبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلوم الطبية الحيوية، بدراسة حديثة حددت "زيادة خطر الإصابة بالسرطان" المرتبط بتناول المواد الغذائية "فائقة المعالجة".2. المكرونة سريعة التحضير (الإندومي)3. الشوربة الفورية4. بطاطس مهروسة سريعة التحضير5. الخبز المشترى من المتجريعتبر خبز البقالة جزءا من فئة المعالجة الفائقة، ليس فقط بسبب وجود الزيوت المهدرجة، ولكن أيضا لأنه غالبا ما يحتوي أيضًا على برومات البوتاسيوم.6. شطائر الإفطار التي يتم شراؤها من المتجرفي عام 2015، عثرت مجموعة العمل البيئي على برومات البوتاسيوم في ستة وثمانين منتجا مخبوزا تم شراؤه من المتجر، بما في ذلك بعض العلامات التجارية لسندويشات الإفطار.7. المعجنات المحمصةتحتوي المعجنات المحمصة سلسلة كاملة من المكونات المختلفة المسببة للسرطان، من الدقيق المكرر إلى السكريات المكررة.8. المقرمشات المنكهةالسكر والزيوت المهدرجة والمنكهات الاصطناعية تجعلها غير صالحة.9. اللحوم الحمراءوجد أن اللحوم الحمراء تسبب السرطان، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.10. الأطعمة المقلية أو المشويةالأطعمة التي تم شويها أو قليها في درجات حرارة عالية لدرجة الاحتراق يمكن أن تصبح مسببة للسرطان بسرعة.11. الدجاج المقليالقلي ليس المشكلة الوحيدة مع هذا الطعام المحبوب. الدقيق المكرر الموجود في خليط الدجاج يساهم أيضا خصائصه المسببة للسرطان.12. رقائق الشيبستعتبر الرقائق التي يتم شراؤها من المتجر ضارة بالنسبة لك مثل البطاطس المقلية. هذا صحيح بشكل مضاعف عندما تختار رقائق بنكهة قد تحتوي على سكر مكرر وبالتالي تقدم ضربة مزدوجة من المركبات المسببة للسرطان.13. الخضروات المشويةحتى الخضراوات ذات الألوان الزاهية والغنية بمضادات الأكسدة تفقد حافتها الصحية عند طهيها لدرجة التفحم.14. التوست المحروق15. الفشار المحروقالإفراط في طهي الفشار، خاصة في الزبدة أو الزيت، قد يجعله خيارا سيئا.16. البرغرلا يعد البرغر مصدرا للحوم الحمراء فحسب، ولكن شويه وتقديمه على خبز برغر يجعله تهديدا ثلاثيا.17. اللحوم المصنعةلا تزداد الخصائص المسببة للسرطان في اللحوم إلا عند معالجتها بالنترات. في الواقع، في عام 2015، صنفت منظمة الصحة العالمية رسميًا اللحوم المصنعة على أنها "مسببة للسرطان للإنسان".18. لانشون التركي المدخنعلى الرغم من أن الديك الرومي ليس لحوما حمراء، إلا أنه غالبا ما يتم حفظه بالنترات أيضا.19. هوت دوجز (نفانق)20. السوسيس21. كرات اللحم المصنعة22. قطع الدجاج (ناغتس)23. السكر المكررالسكر المكرر هو السبب الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالمواد المسببة للسرطان. وجد الباحثون أن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدة سرطانات.24. الحلوىغالبًا ما يتم تحلية الحلوى بواسطة شراب الذرة عالي الفركتوز، والذي يتم استقلابه بواسطة الخلايا السرطانية بسرعة أكبر من الأشكال الأخرى من المُحليات.25. غزل (شعر) البناتليست مجرد سكر نقي، بل يتم طهيها أيضًا على درجة حرارة عالية جدا.26. المشروبات الغازيةتصنع المشروبات الغازية بالكامل تقريبا من شراب الذرة عالي الفركتوز.27. المصاصات المثلجةهذه الحلوى الصيفية عبارة عن سكر نقي تقريبا.28. الدوناتكعك لا يتم تعبئة بالسكر فقط؛ بل أيضا تم قليه.29. الفراولةتصدرت الفراولة عام 2020، الفواكه التي تحتوي على مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب أكثر من أي عنصر آخر في القائمة. يتم إلغاء فوائدها المضادة للأكسدة بسبب وجود هذه الملوثات.30. الخوخواحدة من أكثر فواكه الصيف شيوعا هي أيضا واحدة من أكثر الفواكه تلوثا. تأكد من اختيار الخوخ العضوي (أوغانيك) قدر المستطاع.31. التفاحيحتل التفاح المرتبة الخامسة في قائمة "Dirty Dozen" (الأكثر تلوثا) لعام 2020، وهي واحدة من أكثر الفواكه تلوثا في السوق اليوم.32. العنباذهب إلى العنب العضوي قدر الإمكان؛ احتلت هذه الفاكهة شديدة التلوث المركز السادس عام 2020 ضمن قائمة الأكثر تلوثا.

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