https://arabic.sputniknews.com/20220611/-ليبيا-باشاغا-يهاجم-الدبيبة-ويتهمه-باستخدام-المدنيين-كدروع-بشرية-في-طرابلس-1063420175.html
ليبيا... باشاغا يهاجم الدبيبة ويتهمه باستخدام المدنيين كدروع بشرية في طرابلس
ليبيا... باشاغا يهاجم الدبيبة ويتهمه باستخدام المدنيين كدروع بشرية في طرابلس
هاجم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفا إياها بـ"عصبة خارجة عن القانون". 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T08:38+0000
2022-06-11T08:38+0000
2022-06-11T08:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال باشاغا عبر حسابه على "تويتر"، "لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي".وأضاف: "الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات".يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع اشتباكات، فجر اليوم السبت، بين مجموعات مسلحة في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة.وقال شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك": "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جزيرة سوق الثلاثاء بين مجموعات مسلحة خلال تبادل لإطلاق النار بينهم" حسب شهود عيان.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/ليبيا-اشتباكات-في-العاصمة-طرابلس-بين-مليشيات-مسلحة--1063414688.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
ليبيا... باشاغا يهاجم الدبيبة ويتهمه باستخدام المدنيين كدروع بشرية في طرابلس
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هاجم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفا إياها بـ"عصبة خارجة عن القانون".
وقال باشاغا
عبر حسابه على "تويتر"، "لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي".
وأضاف: "الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات".
وتابع "سوف أستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة".
يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع اشتباكات، فجر اليوم السبت، بين مجموعات مسلحة في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة.
وقال شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك
": "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جزيرة سوق الثلاثاء بين مجموعات مسلحة خلال تبادل لإطلاق النار بينهم" حسب شهود عيان.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين
، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.