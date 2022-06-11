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محمد صلاح لـ"فرانس فوتبول": أستطيع أن أكون أفضل لاعب أفريقي في التاريخ

محمد صلاح لـ"فرانس فوتبول": أستطيع أن أكون أفضل لاعب أفريقي في التاريخ

قال نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إنه يضع لنفسه الهدف تلو الآخر، لافتا إلى استطاعته أن يصبح أفضل لاعب أفريقي في التاريخ. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة والذي نشرته اليوم السبت.تحدث صلاح في البداية عن دوري الأبطال قائلا: "أعتقد أننا استحققنا الفوز، حظينا بفرص أكثر".وأضاف: "متأكد من قدرتنا على تكرار الأمر، يجب أن نتطلع دائما للأمام وألا نشكو أبدا".وعن الفوز بالكرة الذهبية قال: "أريد الفوز بها بعد جورج وياه الأفريقي الوحيد الذي توج بالجائزة".واعترف صلاح أن تواجده سابعا في سباق الكرة الذهبية لعام 2021 أثر عليه وقال: "لقد صدمت من ترتيبي، صحيح أن مركزي في عام 2021 أثر علي، والهزيمة ضد ريال مدريد ستؤثر علي العام الجاري حتى لو كنت لعبت النهائي بشكل جيد".قبل أن يستدرك "لكن هذا لا يلغي كل العمل الذي قمت به على مدار عدة أشهر خلال الموسم، لننتظر تصويت لجنة التحكيم وإن لم أفز بها سأفعل كل ما في وسعي لأكون التالي الذي يظفر بها".وعن كيفية مواصلته التحسن قال: "في الصيف الماضي أمام البحر في أحد شواطئ اليونان كنت أفكر كيف أصبح لاعبا أفضل وهو الأمر الذي يصبح أكثر صعوبة لأنني دائما أجد مدافعين أو ثلاثة خلفي".وأردف صلاح: "أحاول دائما ابتكار طرق جديدة لفتح الملعب أمامي وإيجاد المساحات، يجب أن يقول المدافع الذي يراقبني لنفسه: يا إلهي إنه هو مرة أخرى".

https://arabic.sputniknews.com/20220609/صلاح-يزين-غلاف-فرانس-فوتبول-ويطلب-الاعتراف-بأنه-الأفضل-في-العالم-1063347945.html

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