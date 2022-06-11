https://arabic.sputniknews.com/20220611/10-أطعمة-ينصح-بأخذها-معك-إلى-البحر-1063455791.html

10 أطعمة ينصح بأخذها معك إلى البحر

10 أطعمة ينصح بأخذها معك إلى البحر

هل تعلم أن حوالي 20 في المائة من مدخولنا اليومي من السوائل يأتي من الطعام الذي نتناوله؟ في حين أن الباقي يأتي من المشروبات. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T20:17+0000

2022-06-11T20:17+0000

2022-06-11T20:17+0000

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الصحة

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في أشهر الصيف عندما نتعرض للجفاف، يميل الكثير من الناس إلى نسيان أنه يمكن أيضا الحصول على السوائل من الفواكه والخضروات، والتي يحتوي بعضها على كمية محترمة جدا من الماء.هذا بالطبع لا يعني أنه يجب عليك شرب كمية أقل من الماء - ولكنه بالتأكيد يجعل هذه الفاكهة والخضروات خيارات رائعة لتأخذها معك إلى البحر - وفي أي مكان نذهب إليه في الأشهر الأكثر حرارة، وفق موقع "mako".إليك 10 فواكه وخضروات تحتوي على الكثير من الماء:1. البطيخهناك سبب يجعل البطيخ فاكهة شائعة جدا في أشهر الصيف ويوجد بانتظام في حافظة الطعام (المبرد) التي يتم نقلها إلى البحر، فهو لذيذ، كثير العصارة ومنعش - ويحتوي على ما يقرب من مائة في المائة من الماء. كل هذا يجعل البطيخ هو أفضل طعام يمكن تناوله على البحر.2. السبانخستندهش، لكن السبانخ تحتوي على نسبة مئوية من الماء مماثلة لكمية البطيخ. بشكل عام، تعتبر السبانخ صحية للغاية وتحتوي على كمية عالية من الماء، بالإضافة إلى عدد غير قليل من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين K الذي يساهم في امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم.3. الفلفل الأحمرلا يعرف الكثيرون أن الفلفل الأحمر يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال وأن الماء يشكل حوالي 90 في المائة من وزنه، وهو غني بالكاروتينات ومضادات الأكسدة التي تمنحه اللون الأحمر وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة وفيتامينات ب والبوتاسيوم.4. الخيارفي سلطة مقطعة أو كوجبة خفيفة صحية بين الوجبات يمكن أن يكون الخيار خيارا صحيا مؤكدا لا سيما في الطقس الحار فهو يحتوي إلى جانب فوائده الصحية الأخرى على حوالي 95% من وزنه من الماء.5. الشماميحتوي الشمام على حوالي 90 في المائة من الماء - وكذلك الكثير من القيم الغذائية الجيدة، مثل فيتامين أ والألياف الغذائية، والتي تساهم في الشعور بالشبع بمرور الوقت.6. الخوخالخوخ هو أيضا فاكهة يحبها الكثيرون في الصيف. على عكس البطيخ، فهو أصغر بكثير وأسهل في الأكل ولا يضيع دقائق طويلة في تقطيعه وتقشيره. يحتوي على حوالي 90 في المائة من الماء، ما يجعله وجبة خفيفة رائعة في الصيف، خاصة في البحر عندما نريد أقل ضجة ممكنة مع طعامنا.بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوخ له قيمة غذائية عالية ويحتوي، من بين أشياء أخرى، على فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامينات ب والبوتاسيوم. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الإصابة بالأمراض.7. الجريب فروت الأحمرهي ثمرة حمضيات غنية بالقيم الغذائية، منخفضة السعرات الحرارية، غنية بالسوائل.تحتوي نصف ثمرة جريب فروت على حوالي نصف كوب من الماء - والتي يمكن أن تساهم كثيرا في مدخولك من السوائل يوميا.علاوة على ذلك، أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين استهلاك الجريب فروت الأحمر وفقدان الوزن، وانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم وسكر الدم.8. القرنبيطقد لا يكون هذا هو أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في خضار لتأخذها إلى الشاطئ، لكن الأمر يستحق ذلك تماما.يحتوي القرنبيط على حوالي 90 في المائة من الماء، وسيمنحك كوب من القرنبيط (100 غرام) أكثر من ربع كوب من الماء و 3 غرامات من الألياف الغذائية. بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن وفي نفس الوقت يحتوي على سعرات حرارية منخفضة (حوالي 25 سعرة حرارية لكل كوب).9. البرتقاليحتوي البرتقال على حوالي 85 في المائة من الماء، وفيتامين سي (الذي يساهم في تقوية جهاز المناعة) وكذلك مضادات الأكسدة، التي لا تمنع المرض فحسب، بل تمنع أيضا علامات الشيخوخة.10. الفراولةعلى الرغم من أن موسم الفراولة يكون في الشتاء، إلا أنه من الجدير معرفة أنها تحتوي على حوالي 92 في المائة من الماء، ما يعني أنها رائعة للحصول على السوائل من خلال الطعام. يعتبر تناول السوائل أمرًا مهما على مدار السنة، حتى في فصل الشتاء - لذلك حتى إذا كان من الصعب أخذها إلى البحر في الصيف، فمن الجيد أن تتذكر أنها فاكهة تحتوي على قدر كبير من الماء. وهي إضافة مثالية للزبادي، ما يجعلها وجبة فطور مغذية وجيدة، أو حلوى صحية ولذيذة.

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