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https://arabic.sputniknews.com/20220611/3-أفلام-مغربية-ضمن-مهرجان-جنيف-الدولي-الـ17-للسينما-الشرقية-1063440179.html
3 أفلام مغربية ضمن مهرجان جنيف الدولي الـ17 للسينما الشرقية
3 أفلام مغربية ضمن مهرجان جنيف الدولي الـ17 للسينما الشرقية
حجزت 3 أفلام مغربية، مكانة لها ضمن برنامج الدورة الـ17 لمهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية، التي ستقام من 13 إلى 19 يونيو/حزيران الجاري. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T14:56+0000
2022-06-11T14:56+0000
منوعات
مهرجان
أفلام
معرض جنيف
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ووفقا لوكالة أنباء "المغرب"، فإن الأمر يتعلق بفيلم "ألعاب أطفال" لريم مجدي و"حبيبة" لحسن بنجلون، بالإضافة إلى فيلم "عودة الماضي" للأخضر الحمداوي.وتأتي نسخة 2022 من المهرجان، والتي تترأسها الكاتبة اللبنانية جمانة حداد، تحت شعار "الحرية ... بصيغة المؤنث"، عبر برمجة نحو 50 فيلما، واستقبال حوالي 40 ضيفا من الشرق والغرب، سيتم تقديمهم لجمهور شغوف بالتلاقح الثقافي".يخصص المهرجان جوائز للفائزين في ثلاث مسابقات، تتمثل في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة التي تقدم لجنة تحكيمها الجائزة الذهبية، وتمنح لجنة المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الجائزة الفضية، فيما تنمح لجنة التحكيم الثالثة والمكونة من طلبة مدارس الجائزة الذهبية في فئة الأفلام القصيرة.وفي فئة "البانوراما"، يقترح المهرجان، من خلال عروض خاصة، باقة من الأعمال المتنوعة والمؤثرة.
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منوعات, مهرجان, أفلام, معرض جنيف

3 أفلام مغربية ضمن مهرجان جنيف الدولي الـ17 للسينما الشرقية

14:56 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDسنيما
سنيما - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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حجزت 3 أفلام مغربية، مكانة لها ضمن برنامج الدورة الـ17 لمهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية، التي ستقام من 13 إلى 19 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقا لوكالة أنباء "المغرب"، فإن الأمر يتعلق بفيلم "ألعاب أطفال" لريم مجدي و"حبيبة" لحسن بنجلون، بالإضافة إلى فيلم "عودة الماضي" للأخضر الحمداوي.

وتأتي نسخة 2022 من المهرجان، والتي تترأسها الكاتبة اللبنانية جمانة حداد، تحت شعار "الحرية ... بصيغة المؤنث"، عبر برمجة نحو 50 فيلما، واستقبال حوالي 40 ضيفا من الشرق والغرب، سيتم تقديمهم لجمهور شغوف بالتلاقح الثقافي".
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يخصص المهرجان جوائز للفائزين في ثلاث مسابقات، تتمثل في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة التي تقدم لجنة تحكيمها الجائزة الذهبية، وتمنح لجنة المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الجائزة الفضية، فيما تنمح لجنة التحكيم الثالثة والمكونة من طلبة مدارس الجائزة الذهبية في فئة الأفلام القصيرة.
وفي فئة "البانوراما"، يقترح المهرجان، من خلال عروض خاصة، باقة من الأعمال المتنوعة والمؤثرة.
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