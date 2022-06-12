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https://arabic.sputniknews.com/20220612/أبو-الغيط-العالم-الغربي-يمارس-ضغوط-على-الدول-العربية-للتصويت-لتطويق-روسيا-1063503726.html
أبو الغيط: العالم الغربي يمارس ضغوطا على الدول العربية للتصويت من أجل تطويق روسيا
أبو الغيط: العالم الغربي يمارس ضغوطا على الدول العربية للتصويت من أجل تطويق روسيا
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تتعرض لضغوط من العالم الغربي للتصويت معهم لتطويق روسيا، ورفض تحركها تجاه أوكرانيا... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T22:24+0000
2022-06-12T22:38+0000
جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
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القاهرة - سبوتنيك. وبين أبو الغيط في حوار مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية، مساء الأحد، "العالم الغربي يضغط من أجل التصويت معه، والوقوف معه، ورفض الموقف الروسي، والتعبير عن الإدانة له".وتابع بالقول إن الضغوط تأتي من أجل "تطويق روسيا"، مشددا على أن الدول العربية تتحرك حسب مصالحها الخاصة، ولا يمكن أن تستجيب هكذا لهذه الضغوط.وشدد الأمين العام على أن هناك مجموعة عمل وزارية عربية تبذل جهودا، وتعالج السياق الذي يخدم العرب، مشيرا إلى أن الموقف العربي موحد تجاه الأزمة.
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جامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: العالم الغربي يمارس ضغوطا على الدول العربية للتصويت من أجل تطويق روسيا

22:24 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 22:38 GMT 12.06.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017)
سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تتعرض لضغوط من العالم الغربي للتصويت معهم لتطويق روسيا، ورفض تحركها تجاه أوكرانيا. مؤكدا أن هناك موقف عربي موحد تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وبين أبو الغيط في حوار مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية، مساء الأحد، "العالم الغربي يضغط من أجل التصويت معه، والوقوف معه، ورفض الموقف الروسي، والتعبير عن الإدانة له".
وتابع بالقول إن الضغوط تأتي من أجل "تطويق روسيا"، مشددا على أن الدول العربية تتحرك حسب مصالحها الخاصة، ولا يمكن أن تستجيب هكذا لهذه الضغوط.
وشدد الأمين العام على أن هناك مجموعة عمل وزارية عربية تبذل جهودا، وتعالج السياق الذي يخدم العرب، مشيرا إلى أن الموقف العربي موحد تجاه الأزمة.
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