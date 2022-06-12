https://arabic.sputniknews.com/20220612/أردوغان-قد-أتصل-هاتفيا-ببوتين-وزيلينسكي-لفتح-ممر-لتصدير-الحبوب-1063495202.html
أردوغان: قد أتصل هاتفيا ببوتين وزيلينسكي لفتح ممر لتصدير الحبوب
أردوغان: قد أتصل هاتفيا ببوتين وزيلينسكي لفتح ممر لتصدير الحبوب
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم الاتصال هاتفيا، الأسبوع المقبل، بنظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة الخطوات... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T17:41+0000
2022-06-12T17:41+0000
2022-06-12T17:41+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، إنه "قد يجري اتصالا هاتفيا الأسبوع المقبل ببوتين وزيلينسكي لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لفتح ممر لتصدير الحبوب".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وجدد جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، عقب اجتماعهما في براغ، تأكيد دعم تركيا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية.وقال: "الحرب تسببت في دمار كبير، لذا نحتاج إلى وقفها في أقرب وقت، نحن في تركيا كثفنا مجددا جهودنا بشأن هذه القضية، ونحاول إحياء الجهود الدبلوماسية".وأكد تشاووش أوغلو أن الجهود التي تبذلها تركيا مهمة من ناحية منع حدوث أزمة غذاء محتملة في العالم.وذكر أنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعهما في أنقرة مؤخرا، قضيتي إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب، ورفع العوائق أمام نقل الحبوب الأوكرانية للأسواق الخارجية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
أردوغان: قد أتصل هاتفيا ببوتين وزيلينسكي لفتح ممر لتصدير الحبوب
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم الاتصال هاتفيا، الأسبوع المقبل، بنظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لفتح ممر آمن لتصدير الحبوب.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقال أردوغان في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، إنه "قد يجري اتصالا هاتفيا الأسبوع المقبل ببوتين وزيلينسكي لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لفتح ممر لتصدير الحبوب".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
.
وجدد جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، عقب اجتماعهما في براغ، تأكيد دعم تركيا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية.
وقال: "الحرب تسببت في دمار كبير، لذا نحتاج إلى وقفها في أقرب وقت، نحن في تركيا كثفنا مجددا جهودنا بشأن هذه القضية، ونحاول إحياء الجهود الدبلوماسية".
وأكد تشاووش
أوغلو أن الجهود التي تبذلها تركيا مهمة من ناحية منع حدوث أزمة غذاء محتملة في العالم.
وذكر أنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعهما في أنقرة مؤخرا، قضيتي إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب، ورفع العوائق أمام نقل الحبوب الأوكرانية للأسواق الخارجية.